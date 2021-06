Zoo amplia visitaÃ§Ã£o

M » Mariane Rodrigues

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Zoológico de Brasília aumentou a capacidade de visitantes, que agora passa a ser de 2,5 mil visitantes por dia. Devido às medidas restritivas para conter o avanço da covid-19, o Zoo estava autorizado a receber apenas 1,5 mil pessoas diariamente. A mudança foi publicada na segunda-feira no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O aumento na capacidade do público coincide com o período de férias escolares da rede de ensino do DF.

Acompanhada de seus pais, Manuela Pires, 7 anos, pôde desfrutar do primeiro dia dessa nova regra. Ela já havia visitado o local antes, mas, por ser muito pequena na época, ela não se lembrava da ocasião. Desta vez, Manuela conta que a experiência foi inesquecível. “A gente quase não sai. Eu estudo em casa, meus pais trabalham em casa, e hoje pude aproveitar um pouquinho meus pais e ver os bichinhos”, comentou a criança.

Em visita a Brasília, os rondonienses Elielton Ramos e Marisa Mota, acompanhados do filho Arthur, visitaram o Zoo da capital federal pela primeira vez. "Se eu soubesse que era tão grande, tínhamos ido mais cedo para aproveitar mais e ver todos os animais. Senti que o tempo passou e nem vimos. Ficamos bem à vontade", ressaltou o pai, Elielton.

Apesar do aumento da capacidade diária de visitantes no zoológico, a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) recomenda ao público que chegue cedo, sobretudo nos finais de semana e feriados, pois ainda há o risco de fechamento total do parque, caso ele atinja a lotação máxima. Além disso, a instituição recomenda ir ao Zoo em dias com menos movimento, que é de terça a sexta-feira.

“A expectativa de é que, aos finais de semana e feriados, a lotação máxima seja atingida. De toda forma, a Fundação conta com equipes capacitadas de plantão para que mantenham a higienização e garantam a segurança no parque, no que tange à propagação do novo coronavírus, conforme determinações na Instrução nº 36, de 4 de março de 2021”, informa a FJZB.

Funcionamento

A visitação ao Zoo é de terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 17h. A entrada é permitida somente até as 16h. O ingresso custa R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira). Os bilhetes são vendidos somente pela bilheteria do Zoológico de Brasília, e a Instituição não se responsabiliza por tickets sem validade comprados de terceiros. As visitas podem ser feitas por todos, mas, na situação atual, é obrigatório o uso de máscara e recomendado utilizar álcool em gel e manter o distanciamento social.