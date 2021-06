Professor Diego Amorim morre aos 44 anos

P » PEDRO MARRA

Conhecido pelas aulas para concurseiros de Brasília, o professor Diego Amorim morreu, nesta segunda-feira, aos 44 anos. A esposa dele, Meg Amorim, foi quem confirmou a notícia nas redes sociais. Até o fechamento desta edição, a causa do falecimento não havia sido confirmada pela família.

Com licenciatura em espanhol e mestrado em análise do discurso e língua portuguesa, o professor fez sucesso por onde passou, especialmente em cursos preparatórios para concursos do Banco de Brasília e da Polícia Civil do DF. Ele deu aulas em instituições como Escola online para concursos, Gran Cursos e Instituto Rodolfo Souza.

Nas rede sociais do marido, a esposa, Meg Amorim, lamentou o falecimento do companheiro. “Pessoal, é com muita tristeza que comunico o falecimento do nosso amado professor Diego! Quando eu souber horário e como será o velório comunico vocês por aqui! Não conseguirei responder as mensagens daqui pois são muitas! Com o tempo respondo todos vocês! Fiquemos todos em prece por ele! Com amor, sua Meg”, postou a mulher.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do professor Diego Amorim, professor de Língua Portuguesa no Instituto Rodolfo Souza, em Goiânia. Nossos sinceros sentimentos a toda a família pela perda sofrida”, se solidarizou a instituição.

Ainda segundo o Instituto, a esposa de Diego informou que ele foi encontrado no fim da tarde de segunda-feira desacordado em casa. “Chegou a ser levado ao hospital mas não resistiu. A possível causa da morte foi um infarto fulminante”, diz a postagem. Diego Amorim deixa a esposa e três filhos.