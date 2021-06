Laudo de Cleonice fica pronto até sexta

CB Correio Braziliense

Em entrevista coletiva ontem, a Polícia Civil divulgou detalhes sobre as investigações do assassinato da empresária Cleonice Marques, 43 anos. O corpo dela foi encontrado próximo a um córrego, no Setor Habitacional Sol Nascente, a cerca de 8km de onde morava com o marido, Cláudio Vidal, 48, e com os filhos: Gustavo, 21, e Carlos Eduardo, 15. As demais vítimas haviam sido assassinados três dias antes. Lázaro Barbosa de Sousa, morto durante confronto com a polícia na segunda-feira, é apontado como autor dos homicídios.

Em entrevista ontem, o delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), Raphael Seixas, afirmou que a vítima foi estuprada antes de morrer. Agora, os investigadores aguardam a conclusão das análises dos legistas para saber se Lázaro seria o responsável por violentá-la sexualmente. “Colhemos o material genético e, até sexta-feira, o laudo pericial deve ser concluído”, reforçou.

Além disso, o delegado falou sobre a suspeita de que a orelha da empresária tivesse sido decepada por causa de um tiro. No entanto, Lázaro a cortou. “Ela (Cleonice) tinha lesões (características) de arrastamento na região da coxa, o que indica tanto o ato de ser arrastada quanto a possibilidade de abuso”, comentou Raphael.

Questionado sobre a possibilidade de Lázaro ter agido com comparsas durante a chacina na casa da família Marques Vidal e para sequestrar Cleonice, o delegado respondeu que a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Cinco inquéritos em três delegacias de Ceilândia apuram a participação de Lázaro em roubos, estupros e no homicídio quádruplo que ocorreu entre 9 e 12 de junho. Por isso, o caso corre sob sigilo. “Vamos continuar nossa apuração, mas não podemos afirmar como esse crime tem sido investigado. Nada é descartado. Quaisquer informação ou fonte serão checadas”, destacou o delegado.

A Polícia Civil conseguiu chegar ao nome de Lázaro depois de os peritos encontrrem impressões digitais deixadas por ele na porta da casa da família Marques Vidal, após o triplo assassinato. “Nós tivemos uma atuação muito rápida e positiva no sentido de identificá-lo. Esse foi um crime de difícil elucidação, por não haver testemunhas nem imagens das câmeras de segurança. A perícia encontrou as marcas na face interna da porta de vidro, prova incontestável de que ele esteve no imóvel”, afirmou Raphael Seixas. O cruzamento de dados foi possível graças a um registro de identidade emitido por Lázaro em 2014.

Itens encontrados

na mochila de Lázaro

» Uma faca pequena

» Um coldre de arma de fogo

» Um carregador de pistola

» Munição

» Liga de borracha e fita plástica

» Casaco militar camuflado

» Balaclava verde

» Luva de pano

» Dois isqueiros

» Frasco branco com óleo

» Frasco branco com comprimidos

» Amoxicilina e naproxeno

» Dois pacotes de macarrão instantâneo

» Dois pacotes de tempero pronto

» Uma cebola

» Um pacote de biscoitos

» R$ 4,4 mil em espécie

» Um pacote de gelatina

» Duas escovas de dentes