Companhia aérea Itapemerim inicia operações em Brasília nesta quinta (1º/7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A partir desta quinta-feira (1º/7), a mais nova companhia aérea brasileira, Itapemirim Transportes Aéreos, vai começar a operar os voos regulares comerciais em todo o Brasil. A estreia oficial aconteceu nesta terça-feira (29/6), na capital federal. O voo que saiu de Guarulhos, pousou no Aeroporto de Brasília, às 11h40.

O voo inaugural foi recebido com o tradicional batismo, quando jatos de água são jogados na aeronave para celebrar um fato marcante da aviação. A companhia aérea transportou apenas convidados que foram recepcionados para um almoço em um hangar do terminal brasiliense.

Para acompanhar a chegada do avião, o Aeroporto de Brasília sorteou 20 spotters - amantes de fotografia de aviões - para verem de perto o batismo da companhia aérea. Por conta da pandemia, o número de participantes teve de ser menor que os tradicionais eventos realizados pela concessionária.

Operações em Brasília

No aeroporto de Brasília, a ITA, como é carinhosamente chamada, vai começar a operar voos com frequências diárias. Neste primeiro momento todos partem da capital federal para Guarulhos (SP), mas há voos chegando de outros aeroportos, como Galeão (Rio de Janeiro) e Confins (Belo Horizonte). Os voos da ITA serão realizados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 162 passageiros.



*Com informações do Aeroporto de Brasília