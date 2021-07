Projeto inÃ©dito Ã© aprovado

E » EDIS HENRIQUE PERES

Enquanto que a população idosa aumenta com o passar dos anos, de acordo com estudos demográficos, são poucas as iniciativas que tratam temas como envelhecimento e prevenção de doenças nos mais velhos. Nesta terça-feira, o Distrito Federal deu um importante passo sobre o assunto. A Câmara Legislativa do DF aprovou um projeto de lei que estabelece a prevenção e o tratamento de Alzheimer. O texto aprovado, da deputada Arlete Sampaio (PT), é um substitutivo ao PL 1265/2020, do distrital José Gomes (sem partido), e propõe tratamento a pacientes e aos seus familiares e cuidadores, algo inédito no Brasil. A matéria segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

“(As doenças demenciais) é um assunto ainda pouco explorado, seja por desconhecimento ou por certo preconceito. Mas não podemos virar as costas para esse assunto. Precisamos criar políticas públicas que preservem esses pacientes e seus familiares. Por isso, a ideia é que as áreas de saúde, assistência social, direitos humanos, justiça e educação trabalhem juntas para dar conhecimento e suporte sobre a doença”, pontua o parlamentar. José Gomes também destaca que, para romper o preconceito, o projeto prevê o desenvolvimento de campanhas de esclarecimento e ações preventivas entre a população.

Apoio

Em meados de 2011, Carmem Castro, mãe da psicanalista e pesquisadora Cosette Castro, foi diagnosticada com Alzheimer. Desde então, por ser filha única, Cosette se desdobrou para cuidar de Carmem e contou com o suporte de amigas. “Quando minha mãe ficava muito tempo internada era meu grupo de amigas que revezava comigo no hospital. Sou muito grata a isso”, narra. Para a psicanalista, ainda há pouca oferta de serviços para a população de baixa renda, além de poucos médicos geriatras e pouca infraestrutura na educação.

“As faculdades praticamente não oferecem disciplinas sobre demências, e os médicos têm dificuldade em diagnosticar a doença. Faltam campanhas nacionais para que os cuidadores entendam o que são (as doenças) e o que significa esse processo de esquecimento, de estranheza e, até mesmo, de um pouco de agressividade comum aos pacientes”, explica.

Carmem morreu em janeiro deste ano, mas deixou um legado para a filha. Cosette, ao perceber a precariedade sobre o tema, em 2017, em parceria com a jornalista Ana Castro, fundou o Coletivo Filhas da Mãe, que atua, principalmente, no suporte às cuidadoras. A iniciativa possui um blog no Correio (https://blogs.correiobraziliense.com.br/coletivo-filhas-da-mae/) e também organiza lives e projetos divulgados no Facebook e no YouTube (Coletivo As Filhas da Mãe).