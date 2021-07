CB Correio Braziliense

Nanopigmentação

A empresária e fisioterapeuta Ludmila Bonfim promove, de 15 a 17 de julho, um curso de micropigmentação focado em design, nanopigmentação e microshading para sobrancelhas. Serão três dias de imersão no universo da nanopigmentação com o método Free Brows. A turma é limitada e as aulas seguem todos os protocolos de segurança e higiene necessários neste momento. As aulas acontecem em sua clínica. Mais informações e inscrições pelo 9 9101-2265 e no Instagram @ludmilabonfimacademy



Biojoias e ourivesaria

Estão abertas as inscrições para o Projeto Alquimia – Curso de Ourivesaria e Biojoias, que começa em 5 de agosto. Com duração de quatro meses, a qualificação será gratuita para 16 estudantes de baixa renda, surdos e com idades entre 16 e 29 anos. O projeto tem à frente a designer Suzana Rodrigues e o ourives Celso Grecov. As aulas serão ministradas no núcleo de ensino da Associação Recreativa do Cruzeiro (Aruc). Inscrições pelo site www.alquimiajoias.com.



Profissionais da saúde

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson Brasil, disponibiliza um curso on-line e gratuito para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O curso tem quatro horas de duração, com estratégia pedagógica que apresenta simulações realísticas da atuação durante visitas domiciliares, videoaulas, além de orientações para esses profissionais na hora de identificar sinais e sintomas da covid-19. Inscrições: inova.eadhaoc.org.br.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde e internet

O curso gratuito “Saúde Física e Mental na Internet” apresenta um panorama dos principais problemas causados pela web a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias práticas de como lidar com as dificuldades causadas pelo ciberespaço. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece o curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R $150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece o curso gratuito de direito eleitoral. Com de cinco horas de formação, o estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.



Athos Bulcão

Estreia hoje o documentário em homenagem ao artista plástico Athos Bulcão, que completaria 50 anos nesta sexta-feira. Por razão do distanciamento social, como forma de prevenção da covid-19, a Fundação Athos Bulcão realiza uma programação on-line para marcar a data. Além do documentário, está disponível no Google Arts and Culture uma exposição com a seleção de 61 obras de Bulcão localizadas em Brasília (https://g.co/arts/ffumhVcXfJBEHzkb9). No canal do YouTube da fundação (https://bit.ly/tela-sobre-tinta-athos) será exibido o episódio da série Tela sobre Tinta, que retrata a trajetória e o legado do artista.



Casa de Bonecas

A cantora Izabella Rocha apresenta o seu novo trabalho o mini documentário Casa de Bonecas. O projeto é um desdobramento de “Carta pra Ele”, canção autoral de Izabella. O mini documentário está disponível gratuitamente no YouTube da cantora: encurtador.com.br/cglmx



Economia Colaborativa

Acontece entre os dias 4 e 5 de agosto o 12º Seminário UNIDAS, com o tema Economia Colaborativa na Saúde. As inscrições estão abertas, 100% gratuitas e ilimitadas para instituições filiadas. Para o público externo, o custo da inscrição é de R$249. O seminário é em formato virtual e ao vivo, com novas interações e experiências, aliadas a muita tecnologia, conteúdo, relacionamento e network. A inscrição podem ser feitas em: http://12seminario.unidas.org.br/. Mais informações: seminario@unidas.org.br



Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 61 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.



Saúde Mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços em saúde mental para a população nas Unidades Báscias de Saúde. Mais informações no site https://info.saude.df.gov.br



Luz em Movimento

Está disponível on-line o conteúdo gravado do curso “Luz em Movimento”, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos, noções de informática e que tenham acesso ao canal do YouTube Luz em Movimento. Informações em: https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.



Solidariedade

Até 18 de julho, a Vila Gastronômica, Vila Jeri, recebe doações de alimentos e agasalhos que serão distribuídos pela Cufa-DF para famílias em vulnerabilidade social e para a população de rua. A entrega dos itens é feita na entrada do estabelecimento, até o dia 18 de julho, em seu horário de funcionamento — quinta de 17h às 23h; sexta, sábado e domingo, das 11h às 23h. Posteriormente, serão todos enviados à CUFA-DF para a doação.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.