Preso por tentativa de estupro em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 17/7/19 )

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem acusado de tentativa de estupro, na quarta-feira, na QNN 27, Setor N, em Ceilândia Norte. Portando uma tesoura de jardinagem para coagir a vítima, o homem teria tentado estuprar uma mulher dentro de uma Kombi.

Segundo relatos obtidos pela PMDF, o homem havia oferecido uma carona para a vítima e desviou do destino para fora da pista. A vítima, em desespero, saltou do carro pela janela e conseguiu fugir. A equipe do Grupamento Tático Operacional (Gtop 28) entrou em contato com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 2 (Deam 2) para obter informações sobre um retrato falado de um possível estuprador.

Após repassadas as informações, a equipe de policiais visualizou um homem com as mesmas características do acusado. Feita a abordagem, foram localizadas com ele duas tesouras de jardinagem enferrujadas. O homem foi encaminhado à Deam 2, que cuida do caso. (PM)