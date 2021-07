Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Planos de saúde terão de custear tratamentos domiciliares de câncer

A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto, proveniente do Senado, que torna obrigatória a cobertura, pelos planos privados de saúde, de tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer liberados pela Anvisa. Medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e procedimentos radioterápicos e de hemoterapia estão incluídos na obrigatoriedade. A matéria, de autoria do senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF), tem o apoio de oncologistas por facilitar que pacientes de câncer possam realizar o tratamento sem internação, com cobertura dos planos de saúde. Além do conforto, a medida desafoga hospitais e reduz riscos de infecções, inclusive de covid-19, para quem está em terapia. Hoje em dia, apenas medicamentos listados na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) são custeados pelos planos de saúde.



Trabalho de convencimento

O projeto foi aprovado em junho de 2020 pelo Senado. E levou um ano para ser votado pela Câmara. Reguffe trabalhou muito para a aprovação da matéria, conversando com parlamentares e líderes para buscar apoios. O projeto que beneficia milhares de pacientes com câncer, especialmente os que têm menos condições de comprar medicamentos, deve marcar o mandato de Reguffe. O texto segue agora para o presidente Jair Bolsonaro, para sanção. “Depois de tanta luta, foi uma vitória importantíssima. É um dia histórico. Estou muito feliz. O projeto vai beneficiar milhares de pacientes com câncer no país inteiro”, celebra Reguffe.

Ex-secretário de Educação discute candidatura ao GDF

Rafael Parente, ex-secretário de Educação do governo Ibaneis Rocha, abriu conversas com políticos da cidade sobre possível candidatura ao Palácio do Buriti. O partido pode ser o PSB. Um dos que trocou impressões com Parente foi o ex-governador Rodrigo Rollemberg. “Acho bom ter opções. Estamos conversando”, disse Rollemberg. Filho de Pedro Parente, ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, ele postou ontem nas redes sociais que estava deixando o comando de uma instituição voltada ao ensino, a Bei Educação, para se dedicar a um “projeto pessoal”. Rafael Parente quer se apresentar como uma novidade nas próximas eleições, e já está em campanha contra Ibaneis e Bolsonaro.

Pressa

O presidente da Comissão Especial da Reforma Administrativa, Fernando Monteiro (PP-PE), esteve com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acompanhado do relator Arthur Maia (DEM-BA), para discutir o andamento dos trabalhos na comissão. Os três confirmaram que o objetivo é aprovar a PEC até o final de agosto para enviá-la ao plenário da Casa.

Idosos imunizados

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, ontem, que 100% da população acima de 75 anos está imunizada. Na faixa de 70 a 74 anos, quase 99% também já recebeu as duas doses.



Julio Cesar Ribeiro é relator da lei do mandante

O deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) foi designado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para ser o relator da lei do mandante na Câmara. O parlamentar participou ontem das reuniões com dirigentes de clubes de futebol que estiveram em Brasília para debater o projeto. A expectativa dos clubes é de que o PL nº 2336/21, conhecido como Lei do Futebol Livre, seja aprovado pela Casa ainda antes do recesso parlamentar, marcado para o dia 17 de julho. “O diálogo é o caminho mais sensato para grandes decisões. Vamos fazer o melhor para aprovar o projeto antes do recesso.”, declara. O texto foi enviado pelo Ministério da Cidadania. O projeto altera a Lei Pelé. O artigo 42-A passaria a estipular que “pertence à entidade de prática desportiva de futebol mandante o direito de arena sobre o espetáculo esportivo”.

Cuidados com trombose

Instituir a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil no Distrito Federal é o objetivo da Lei nº 6.882/2021, publicada ontem de manhã no Diário Oficial do DF. O objetivo é conscientizar as mulheres sobre os riscos e prevenir possíveis tromboses, especialmente para quem toma pílula anticoncepcional e é portador do gene, além dos cuidados que a gestante precisa ter para prevenção e tratamento. A nova lei é de autoria do deputado Hermeto (MDB).

A pergunta que não quer calar….

Aonde vai chegar a CPI da Covid?

Só papos

“Parabenizo as forças de oposição ao Bolsonaro e os movimentos sociais que conseguiram unificar os mais de 120 pedidos de impeachment pra pressionar o Lira. Espero que as manifestações de rua convençam o presidente da Câmara a colocar em votação”

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva



“Queremos eleições limpas no ano que vem porque tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer”

Presidente Jair Bolsonaro