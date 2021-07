Capital S/A

SS Samanta Sallum

Capacetes respiratórios do Senai evitam intubação

O equipamento de suporte ventilatório não invasivo é feito de silicone e PVC. Ao ser acoplado ao pescoço do paciente com covid-19, permite ofertar oxigênio sem a necessidade de intubação. Por ser vedado, o dispositivo não permite a proliferação de partículas de vírus. Além disso, há possibilidade de desinfecção e reutilização. O uso é indicado para pessoas acima de 18 anos.

Doação à Secretaria de Saúde

Para auxiliar no tratamento de pessoas internadas com insuficiência respiratória, o Senai-DF adquiriu e doou para a rede pública 10 capacetes Elmo. A entrega foi feita ontem pelo presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, e pelo diretor regional do Senai-DF, Marco Secco, ao secretário de Saúde, Osnei Okumoto.







Parceria com universidades

“O capacete Elmo foi desenvolvido na base do Sistema S, em uma parceria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e do Senai Ceará com universidades. É mais uma contribuição que a indústria do DF oferece para a sociedade, dando todo o apoio possível diante da condição que estamos vivendo”, disse o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar.

Livraria da Travessa vai abrir no lugar da Cultura no CasaPark

Shopping referência em design, arte e lazer de Brasília celebra 21 anos com a chegada de novidades. A coluna adianta que vêm por aí a Livraria da Travessa, a Westwing, que abre sua primeira loja física em Brasília, a casa de carnes Chicago Prime e o Centro Cultural CasaPark. A chegada das novas lojas começa a partir de agosto. “Somos agora mais um centro de estilo de vida”, afirma Ivan Valença, diretor da Valença Empreendimentos e Participações, proprietária do CasaPark.



Centro Cultural

A Livraria da Travessa, tradicional livraria carioca, abre as portas no Piso Superior em setembro, no mesmo espaço onde era a Livraria Cultura. No mezanino, o CasaPark inaugura um Centro Cultural com local para palestras, exposições e um café. “Será a volta de um espaço para trocas de ideias e de promoção cultural iniciado com a bem-sucedida ação da Galeria Casa”, conta Ivan Valença.



Marca alemã

Até agosto, será inaugurada a Westwing, marca alemã de produtos para o lar que conquistou o mundo com a venda on-line. No Brasil, resolveu criar uma rede de lojas físicas e escolheu o CasaPark para abrigar a sua primeira unidade.



Sextou com Praya vegana!

Nascida no Rio, a Praya é uma cerveja artesanal Witbier, totalmente natural, vegana e sem aditivos químicos, além de ser a primeira com carbono neutro no mercado. A marca acaba de desembarcar em Brasília, avançando assim o processo de expansão pelo país. Desde o início de junho, as versões em lata e garrafas podem ser adquiridas nas principais redes de supermercado da capital.

Sustentabilidade

Para Paulo de Castro, também conhecido como DJ Zeh Pretim, diretor de Comunicação da marca e sócio-fundador, é uma oportunidade para apresentar aos brasilienses qualidade aliada à sustentabilidade e propósitos. “Garantimos um produto 100% natural, e disseminando mensagens responsáveis e compromissos com os impactos ambientais”, afirma. É produzida com sabores e aromas inspirados no Brasil, como notas de aveia e semente de coentro.

Ações contra o racismo

O Grupo Carrefour Brasil está lançando editais para apoiar organizações e coletivos que promovem a equidade racial e o empreendedorismo negro. Aporte inicial da empresa no primeiro ciclo de editais totaliza R$ 2 milhões. Segundo a empresa, “a ação faz parte dos compromissos firmados com a sociedade desde o ato inexplicável de violência” que tirou a vida de João Alberto, um homem negro, em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre.

Lições

“Com a participação da sociedade, temos aprendido valiosas lições sobre a questão do racismo no Brasil, seus reflexos e consequências”, explica Lucio Vicente, diretor de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil. Para saber mais sobre os editais, visite: https://www.naovamosesquecer.com.br.