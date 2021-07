L » Liana Sabo

(crédito: Brazilian Paradise/Divulgação)

Referências à floresta amazônica e à mata atlântica que se expressam em materiais naturais como pedras, couro e palha acabaram dando ao Café de La Musique a honrosa chance de disputar o prêmio Restaurant & Bar Design Awards 2021, uma das maiores premiações da arquitetura internacional dedicadas aos restaurantes e bares mais criativos e influentes do mundo. Inaugurado no último Réveillon, o estabelecimento que ocupa um espaço de quase 2 mil metros quadrados à beira do Lago Paranoá, está concorrendo na categoria Alfresco & Biophilic Design. O resultado será conhecido em outubro.

O mesmo conceito foi estendido ao Brazilian Paradise, filhote instalado ainda mais próximo do grandioso espelho d´água da capital, que nesta época de seca ajuda muito o brasiliense a respirar melhor. O estabelecimento funcionará por etapas durante seis meses, e a primeira temporada começa na próxima sexta-feira, 9 de julho, com uma série de atrações, nas quais os destaques são música e gastronomia mediterrânea protagonizada pelos chefs Lui Veronese e Marcos Akaki.

“Brasília celebrará a chegada de novos ares que conectarão pessoas com a melhor energia. No decorrer do dia, a vibe vai mudando de acordo com o som, que alternará entre palco intimista com música ao vivo e pick-ups. Também a alta gastronomia vai surpreender com drinques, vinhos tintos, rosés e brancos, além de atendimento primoroso nas mesas, que guardam o distanciamento exigido dentro das normas sanitárias”, promete Ana Carla Alves, sócia da operação em Brasília.

Vem das águas

Não especificamente do Paranoá, que banha o empreendimento, mas do mar, provêm os ingredientes da maioria dos pratos do cardápio assinado a quatro mãos. O brasiliense Lui Veronese, chef executivo do Café de La Musique, sugere, além de seu clássico ceviche de peixe branco com leite de tigre à base de limão, cebola e coentro acompanhado de batata-doce cozida no suco de laranja e milho finalizado com chips de banana da terra, uma entrada de anéis de lula com crocante de panko e aioli cítrico. Outra opção é uma deliciosa pasta italiana, tagliatelli com molho à base de creme de limão siciliano com camarões ou com vieiras servido num charmosíssimo prato azul retangular da linha Artisan, produzido na Colômbia pela grife Corona e importado pela Schipper. Também haverá cortes de carnes premium.

Já o sansei paulista Marcos Akaki, de 46 anos, dos quais 14 foram vividos no Japão em uma província distante 30 quilômetros de Tóquio, estará à frente do menu nipônico repleto de boas opções, como Lobster Paradise, uma cauda de lagosta cozida em buquê de ervas frescas, finalizado em ponzu (molho à base de shoyu e suco de limão), cebolinha e ovas de peixe voador. Outra sugestão é a sequência do chef, que já trabalhou no Oma e no Kawa, a partir de vieiras, camarão, polvo, salmão atum, foie gras e king crab.

Não faltará o tradicional barco com um monte de iguarias que servem duas pessoas, como o Boat Paradise com 20 sashimis de atum, salmão e peixe da estação e 28 sushis variados: uramaki, battera (cubos de sushi de atum prensado), niguiris de salmão trufado, jyos de gema de ovo de codorna e de salmão.

Poucas calorias

Formado na primeira turma de gastronomia do Iesb, o produtor de eventos e consultor Lino Fructuoso é responsável pela curadoria enogastronômica do Brazilian Paradise, que se caracteriza por “pratos mais coloridos equilibrados e menos calóricos”, aponta o especialista. Ele procurou seguir a tendência do “menos é mais”, porque “as pessoas, cada vez mais, voltam a atenção para o que comem”, justifica. Na cozinha mediterrânea, o foco são as paellas, papillote de salmão, lombo de bacalhau e até as brusquetas, como o bruscato, que, em italiano, significa tostado, exemplifica. Os drinques são assinados pelo mixologista Gutto Lopes, que transita entre coquetéis inéditos e releituras de clássicos.

Para participar, será necessário adquirir mesas ou lounges antecipados. O evento será realizado de sexta-feira a domingo, das 12h às 23h. As atrações serão divulgadas pelas redes sociais: @cafedelamusiquebrasilia e @brazilianparadiseoficial e no site: www.cafedelamusique.com.br. Bom divertimento!