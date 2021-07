Áreas de Planaltina, Paranoá e Guará ficam sem energia nesta sexta-feira

LP Luana Patriolino

(crédito: Fré Sonneveld/ Unsplash)

Vai faltar energia elétrica em áreas das regiões administrativas de Planaltina, Paranoá e Guará, nesta sexta-feira (2/7). A rede elétrica vai ser desligada para execução de serviços de manutenção preventiva e podas de árvores. O desligamento programado é necessário para garantir a segurança do trabalho.

No Paranoá, a poda de árvores terá início às 8h40, com previsão de término às 13h30. Serão atingidas as chácaras 1 a 65A da DF-130; a Fazenda Santo Antônio (Chácara Dois Irmãos) e os núcleos rurais Rajadinha (chácaras 1 a 34 e AI 2); Quebrada dos Guimarães; Capão da Onça (chácaras 1 e 3); Alexandre Gusmão (Chácara 424); e Tabatinga (km 21 e 43).

Até às 14h30, a interrupção vai afetar os núcleos rurais Boqueirão (chácaras 1 e São Luiz) e Sobradinho dos Melos; o Altiplano Leste (chácaras 1, 5 e Fazenda Furquilha); as chácaras Paranoá I e dos Oliveiras; e o Condomínio Boa Esperança (Chácara 16).

No Guará, a manutenção da rede elétrica está prevista pata ocorrer das 13h às 17h. Deve faltar energia na QE 1, Conjunto C; QE 2; e entrequadras 2/3. Em Planaltina, a interrupção está prevista das 14h às 17h, na Quadra 1 Conjunto I do Arapoanga.

Ajuda

Em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Para urgências, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita) — desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.