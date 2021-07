Adasa define regras de operação dos reservatórios do DF durante estiagem

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/Caesb)

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) definiu os valores de referência para os reservatórios do Distrito Federal durante o período de estiagem na capital. A Resolução n° 8, publicada nesta sexta-feira (2/7), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), estabelece as curvas de referência para o acompanhamento do volume útil dos reservatórios do Descoberto e do Santa Maria até dezembro de 2021.

De acordo com a norma, a meta para o Reservatório do Descoberto no final de julho é de 83%. Em setembro, durante o período crítico de estiagem, o objetivo é de 60%. Para o fim de novembro, quando começa o período chuvoso, 50%. Para o Santa Maria, as metas são de 88% no final de julho; 76% no fim do mês de setembro; e 67% em novembro.

O estudo que define as metas dos reservatórios é elaborado anualmente pela Adasa, após o término do período chuvoso. Os valores referenciados para o fim de cada mês são estipulados a partir da análise de dados de chuva, de vazão, de evaporação e da estimativa de retirada de água dos reservatórios para o abastecimento humano no DF. Os membros do Grupo de Acompanhamento das Curvas de Referência também são consultados para estabelecer os percentuais.

As curvas servem de parâmetro para que a agência monitore o volume útil do Descoberto e do Santa Maria ao longo do período de estiagem. Os dados permitem a antecipação de medidas adicionais de gestão do uso da água e contribuem com a manutenção da segurança hídrica no DF.