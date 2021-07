Sejus abre inscrições para VII Conferência Distrital de Direitos Humanos

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Sejus)

Começou, nesta sexta-feira (2/7), as inscrições para a VII Conferência Distrital de Direitos Humanos. Nesta edição, o tema da Conferência será: “Direitos humanos em tempos de crise, uma visão para além da pandemia”. Devido à pandemia, o evento será realizado de forma virtual, de 11 a 13 de agosto. Podem se inscrever pessoas da sociedade civil, órgãos públicos e demais interessados.

Interessados em participar como delegados na Conferência devem se inscrever no site da Secretaria de Justiça (Sejus). As inscrições terão um prazo de 30 dias corridos, observando-se os critérios constantes no Regimento Interno da VII Conferência Distrital. Para conferir o regimento, clique aqui.

O intuito da Conferência é discutir, avaliar e propor medidas que orientem as políticas públicas para assegurar o respeito, a defesa, a proteção e a promoção dos direitos humanos, bem como eleger os representantes da sociedade civil a serem designados pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para compor o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (CDPDDH).

Os eixos temáticos da conferência serão: Enfrentamento às violações de direitos humanos para segmentos vulnerabilizados; Respeito aos direitos humanos e direitos sociais; Promoção da cidadania, segurança pública e justiça; Políticas públicas de direitos humanos e orçamento público.

*Com informações da Agência Brasília e da Sejus