CB Correio Braziliense

CURSOS



Idiomas online

Professor com experiência internacional em inglês, francês e espanhol oferece aulas on-line para para adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade. Com valor de R$ 60 a hora/aula, há desconto para grupos. Mais informações: 9 9646- 7234, falar com Otávio Vieira.



Arte e cultura

A empresa Tradução&Arte realizará, entre os dias 3 de julho e 7 de agosto, o curso ¡ACTúa! Arte, Cultura e Tradução, em História, Arte e Cultura. Ao todo, serão seis encontros de uma hora e meia cada, com a professora e tradutora Raquel Cirne Kowalczuk, que possui formação e vivência em dança flamenca e teatro. As aulas serão expositivas com materiais audiovisuais e tarefas de tradução e produção de textos. A ideia é trabalhar poesia, conto e teatro de forma pioneira. O investimento é de R$ 240 e pode ser dividido em duas parcelas de R$120. As inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/35jtbX7



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. São ofertadas módulos de inglês para concursos e turmas de conversação. O ambiente interativo estimula a comunicação com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para cursos regulares, com três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.



Café Tai Chi

A Associação Being Tao convida a todos para o Café do Tai Chi Virtual na manhã deste domingo, dia 4 de junho, das 9h às 10h30. O encontro conta com atividades como exercícios, roda de saberes e recital de poemas. O Café do Tai Chi Virtual será transmitido pelo canal do YouTube Praça da Harmonia Universal no link https://www.youtube.com/channel/UC2fnr2eeYRQt6OGp7QO3MnA.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



OUTROS



Feira de antiguidades

Nos dias 3 e 4 de julho acontece a Casa Vintage, uma feira de antiguidades, móveis de época, artes, objetos colecionáveis. Com entrada gratuita e classificação indicativa livre, a programação é para todos os públicos e acontece aos sábados e domingos, das 11h às 20h. O Casapark fica no SGCV Lote 22, Park Sul. Telefone: 3403-5300. Instagram: @casapark



Mostra cultural

De 6 de julho até o dia 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra “De Portugal para o mundo”. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitárias referentes à covid-19. A emissão dos ingressos é pelo site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.



Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão oferecem aulas gratuitas de capoeira de Angola com samba de roda para todas as idades. As lições acontecem segunda, quarta e sexta-feira no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever, entrando em contato pelo celular: 9 8173-5553.



Exposição José Bechara

A Casa Albuquerque apresenta Os meios dias, primeira exposição individual do artista José Bechara em Brasília. A mostra ocorre até o dia 24 de julho, na galeria Casa Albuquerque, localizada na Comercial da QI 05 do Lago Sul, de segunda a sexta-feira das 10h às 19h, e aos sábados das 10h às 13h. As visitas guiadas para grupos de até 10 pessoas acontecem às terças e quintas-feiras, às 17 horas. Agendamento prévio para visitas pelo telefone 9 9885-1030. Mais informações em: www.galeriaca.com.



Cinema itinerante

O Circuito Cine Drive In nas Cidades estreia neste sábado, dia 3 de julho, no Recanto das Emas. Até o dia 8, a comunidade pode conferir gratuitamente sessões de filmes de animação, aventura, ação e terror. As exibições acontecem no formato drive-in, no estacionamento do fórum, localizado atrás da Praça do Skate e seguirá todos os protocolos sanitários de combate a covid-19. Os ingressos são limitados e devem ser retirados antecipadamente pelo site www.sympla.com.br. É necessária a confirmação de presença através do WhatsApp 9 8344-1858.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a visitar o novo espaço e conhecer as atividades oferecidas. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente, nesse caso, sempre com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.



Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar os trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.