Homologação de atestado por perícia virtual é prorrogado para o fim de agosto

LP Luana Patriolino

(crédito: Nicolas Asfouri/AFP)

O Governo do Distrito Federal (GDF) prorrogou até o dia 31 de agosto o procedimento on-line para homologação de atestados médicos e odontológicos de servidores da administração direta, autárquica e fundacional da capital. A data foi divulgada pela Portaria nº 175, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), da última quarta-feira (30/6).

Desde o começo da pandemia de covid-19, o sistema registrou 128 mil processos de homologação de atestado no modo eletrônico. O atendimento on-line tem o objetivo de reduzir a circulação de pessoas nas dependências da Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (Subsaúde), da Secretaria de Economia. A medida fez com que mais de 1,2 mil pessoas deixassem de transitar diariamente pelas instalações da unidade.

Outras atividades periciais, de segurança do trabalho, promoção à saúde e de epidemiologia, permanecem presenciais.

Atestado virtual

O servidor que necessitar de licença médica deve acessar o site do Sistema de Atendimento de Perícia Médica (Siapmed) ou ligar para o telefone 156 e marcar a perícia oficial.