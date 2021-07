Aeroporto terá dois laboratórios

EH Edis Henrique Peres

Os brasilienses contarão com duas novas unidades de atendimento do Grupo Sabin no Distrito Federal. O objetivo da empresa é se aproximar da população, ampliar o acesso, além da capacidade de atendimento. Os laboratórios ficarão no Aeroporto de Brasília, com expectativa de inauguração de um deles para agosto. O outro deve começar a funcionar em três meses.

Desde 2012, o laboratório investiu cerca de R$ 400 milhões na abertura de unidades em diversas partes do Brasil. Neste semestre, com a inauguração de mais lojas, a empresa contratou 410 colaboradores. O grupo está presente em 54 cidades brasileiras e conta com 296 unidades. Os atendimentos no ano passado chegaram a 5,7 milhões de clientes.

Agora, o laboratório tenta se consolidar na Região Norte do país. Neste mês, o Sabin expandiu a rede para o Tocantins, após fechar negócio com o laboratório Bioclin. A nova unidade fica em Gurupi, a terceira maior cidade do estado. O grupo informa que a estratégia é abrir filiais em regiões com grande potencial de crescimento.

A empresa também atua em capitais da região, como Manaus, Belém e Boa Vista. O Hospital e Maternidade Madre Theodora, em Campinas (SP), é um dos locais que dispõe de atendimento da equipe do laboratório, localizado no núcleo técnico hospitalar. “Pretendemos crescer, principalmente nas cidades do interior, próximas às regiões onde atuamos. A empresa acaba de comprar o laboratório Bioclin, no Tocantins, estado em que o Sabin estava desde 2012. A chegada à cidade no sul do estado faz parte da estratégia de expansão (da empresa)”, informou o Sabin, em nota.



Endereços

Pontos de atendimento do Sabin exclusivos para realização de exames de detecção da covid-19

Asa Norte

SCRN 708/709, Bloco D, Loja 11

Segunda a sexta-feira, das 6h30 às 17h

Sábados, das 6h30 às 16h

Domingos, das 7h às 16h

Edifício Med Center, SHLN, Bloco M, Lojas 96/120

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Sábados e domingos, das 7h às 16h

Asa Sul

Edifício Medical Center, SHLS 716, Loja 22

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h

Gama

Setor Leste, Quadra 15, Lote 20, Comercial

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Sábados e domingos, das 7h às 16h

Guará

Edifício Real Mix, SRIA, QI 25, Bloco A, Loja 11

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Sábados e domingos, das 7h às 16h

Sobradinho

Quadra 9, CL 4, Lojas 1 e 2

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Sábados e domingos, das 7h às 16h

Taguatinga Norte

QNL 30, Conjunto A, Lote 2, Loja 1

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Sábados e domingos, das 7h às 16h

Consulte outros pontos de atendimento pelo site www.sabin.com.br ou pelo telefone 61 3329-8000.