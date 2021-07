Lançamento do Programa Edstation School

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, nanotecnologia e realidades expandidas, estão avançando em ritmo cada vez mais acelerado, criando um cenário exponencialmente imprevisível para os próximos anos.

Além disso, existe uma série de problemas prementes que a humanidade enfrenta, que poderiam ser resolvidos com tecnologia, em eixos como os de aprendizagem, alimentação, água, abrigo, saúde e meio ambiente.

Identificando a necessidade de preparar os jovens para um futuro desconhecido, surgiu a Edstation School, com o objetivo de cumprir tanto o papel de preparar os jovens para lidarem com as mudanças constantes do mundo quanto de prepará-los para as profissões do futuro que ainda surgirão. Entre os objetivos, está o de fazer com que os participantes se percebam como cidadãos globais, capazes de gerarem impactos positivos no mundo.

A fundadora da iniciativa, Nathalia Kelday, referência no segmento educacional e consultora de educação do Banco Mundial, afirma que está aplicando na Edstation School as melhores práticas de aprendizagem, que envolvem, sobretudo, o protagonismo dos participantes e o desenvolvimento intencional de suas Soft Skills (competências cognitivas e socioemocionais). “Para tanto, toda a jornada será mão na massa e em equipe, com entregas de etapas da criação de uma startup, em média, a cada duas semanas” destaca Kelday. Confira a entrevista com a consultora de Educação Nathalia Kelday:

Como funciona e quais os principais diferenciais do programa Edstation School?

Diferente de outros programas de empreendedorismo, a Edstation School é focada em negócios de base tecnológica. O design instrucional é 100% mão na massa, em que será criada uma startup real ao fim do programa, e coloca o participante no centro da sua jornada, desenvolvendo suas competências cognitivas e socioemocionais com intencionalidade. Os participantes terão que resolver um dos grandes desafios globais, em um processo de autoconhecimento do que mais os comove e já desenvolvendo seu propósito de vida. Por fim, turmas pequenas terão a atenção individualizada de mentores que trabalham ou já trabalharam em grandes empresas tecnológicas como UBER, TikTok, AirBnb, NuBank, IBM e Magalu, além de serem acompanhados, ao longo de todo o programa, por um head de inovação.

Escolas regulares podem participar do programa?

Escolas que tenham interesse no programa podem entrar em contato para uma parceria com a Edstation School, em que um cupom de desconto é gerado para seus alunos. Adicionalmente, a escola poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre o desenvolvimento dos projetos de seus alunos para fins de divulgação.

Como ingressar no programa Edstation School?

A Edstation School é um programa 100% on-line de 18 semanas (um semestre) para jovens do 7º ao 9º anos idealizarem, validarem e lançarem uma empresa de base tecnológica no mercado. A jornada começa no dia 6 de agosto, e as matrículas abriram no dia 29 de junho, no site http://edstation.com.br.