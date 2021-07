Covid-19: DF recebe mais 40,1 mil doses da Janssen

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal recebeu, na manhã deste sábado (3/7), mais 40,1 mil doses de vacinas contra a covid-19. A remessa enviada pelo Ministério da Saúde é do imunizante norte-americano da Johnson & Johnson, a Janssen. O transporte dos imunizantes foi efetivado através do programa Avião Solidário da LATAM.

No DF, as vacinas da Janssen são destinadas, em sua maioria, para os profissionais de educação e pessoas em situação de rua e vulnerabilidade, por ter efetividade com apenas uma dose. Apesar disso, a Secretaria de Saúde ainda não confirmou como será a distribuição da nova remessa.

Neste sábado, às 10h — e não às 9h, como havia sido informado anteriormente — o GDF abriu o vagas para pessoas com 44 anos ou mais agendarem a vacinação. A ampliação foi possível após a chegada de mais 32.760 doses da Pfizer. Segundo o GDF, com o remanejamento de outras doses, são 39.760 vagas para faixa etária, 1 mil para pessoas com comorbidades acima de 18 anos. O agendamento pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br.