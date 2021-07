RD Ricardo Daehn

A taxa de transmissão da covid-19 no DF está em 0,89 - (crédito: Minervino Junior/ Divulgação)

Nas últimas 24 horas, dois homens, com idades entre 60 e 69 anos, morreram de covid-19 no Distrito Federal. Um morava em São Sebastião e o outro vivia em Goiás; ambos apresentavam comorbidade relacionada a deficiência cardíaca. Segundo dados do mais recente boletim da Secretaria de Saúde, o Distrito Federal teve 432.492 casos confirmados de infectados pela doença, número com 721 a mais em relação ao dia anterior.

No geral, 96,2% dos doentes tiveram recuperação, enquanto 9.289 dos casos evoluíram para morte. Pelos novos registros, houve decréscimo de 15,7% nos casos, num comparativo com 14 dias atrás, e a média móvel de mortes decaiu 21% em relação ao mesmo período.

Entre as notificações de mortes divulgadas neste sábado (3/2), houve 13 casos, a maior parte (nove casos) entre homens. Cinco destas mortes ocorreram na sexta-feira (2/7). Ceilândia apresentou três registros de mortes nessa recente atualização de dados, enquanto Brazlândia e Jardim Botânico contabilizaram dois óbitos cada. Na lista de 13 mortos, dez apresentavam histórico de comorbidades, com incidência maior dos casos de obesidade e de distúrbios cardíacos.



No grupo de 13 mortos, cinco pessoas tinham acima de 70 anos; em quatro casos, a oscilação de idade ficou entre 60 e 69 anos; em três, a faixa etária foi entre 40 e 49 anos. Apenas uma morte ocorreu com pessoa entre 50 a 59 anos.

No quadro da doença, a mediana para os casos confirmados é de 39 anos e dos óbitos, é de 67 anos. Entre as mortes, 57,3% foram de homens. A taxa de transmissão encontra-se em 0,89. As regiões administrativas com maiores incidências foram as de Sobradinho, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste (conjugado com Octogonal). Quanto às mortes, foram 1.450 mortes em Ceilândia; 901 em Taguatinga; 698 em Samambaia; 631 no Plano Piloto e 555 no Gama.