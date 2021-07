MinistÃ©rio libera vacinas congeladas

S » SAMARA SCHWINGEL

Após anunciar que o Distrito Federal havia recebido mais 40,1 mil doses de vacina contra a covid-19, a Secretaria de Saúde local informou que a nova remessa, composta por imunizantes da Janssen, chegou congelada. Durante inspeção na Rede Central de Frio, os técnicos da pasta identificaram que as vacinas foram transportadas abaixo da temperatura ideal de 2ºC. Informado da situação, o Ministério da Saúde esclareceu que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) realizou os testes necessários e que as doses podem ser usadas normalmente e são seguras.

A remessa que chegou ontem à capital federal faz parte de um envio de três milhões do imunizante norte-americano aos estados e municípios. Esse carregamento chegou ao Brasil entre os dias 25 e 26 de junho e chegou a ficar parado no Centro de Logística do Ministério da Saúde, em São Paulo.

O Ministério da Saúde tem um contrato de 38 milhões de doses com a farmacêutica Johnson & Johnson, produtora da Janssen. Até o momento, o DF recebeu 1.830.250 doses de vacinas.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde, 1.009.856 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose dos imunizantes e 344.454, com a segunda. Ontem foram realizados 4.074 atendimentos para primeira dose e 283 para a segunda dose. Ao todo, o número de imunizados com ambas doses (e ainda aqueles que receberam a dose única) chega a 360.335 (11,8% do total da população). A aplicação da primeira dose, isolada, corresponde a 33,6%.



Novos casos e mortes

Segundo dados do último boletim da Secretaria de Saúde, o DF teve 432.492 casos confirmados de infectados pela doença, número com acréscimo de 721 pessoas em relação à última sexta-feira. A notificação de mortes ontem foi de 13 pessoas, sendo que cinco ocorreram na sexta passada e 10 apresentavam histórico de comorbidades. Ainda sobre esse número, 12 pessoas tinham idade superior a 59 anos. A taxa de transmissão no DF encontra-se em 0.89.



Colaborou Ricardo Daehn