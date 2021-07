CB Correio Braziliense

SAMAMBAIA SUL

CALÇADAS



A estudante Erika Souza, de 19 anos, moradora da quadra 506 da Samambaia Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral do Correio para reclamar da precariedade das calçadas da 1º Avenida, onde ela pratica caminhadas. “Tá ficando complicado de correr e até mesmo caminhar nas calçadas pelo mau estado que se encontram”, disse a moradora.



» O Correio entrou em contato com a assessoria de comunicação da administração de Samambaia e com a Novacap, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. O espaço continua aberto para eventual manifestação sobre o caso.



SAMAMBAIA NORTE

QUEBRA-MOLAS

O brigadista e socorrista Miguel Rodrigues, 19 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar da quantidade de quebra-molas na avenida onde mora na Samambaia Norte. “Ultimamente pude perceber que há uma quantidade exagerada de quebra-molas tanto na avenida principal quanto nas ruas entre as quadras da 410 e 412. São estruturas nitidamente improvisadas ou feitas por moradores. Algumas, inclusive, com defeitos como altura irregular e fragmentação, o que afeta o andamento do tráfego dos veículos no local e gera transtornos e congestionamentos”, relatou.



O Detran-DF informou que para solicitar a retirada de lombadas, a população deve protocolar requerimento, nas unidades do Detran que possuem serviço de atendimento, ou encaminhar e-mail para engenhariadetrandf@gmail.com. O requerimento deve conter os dados do interessado (nome, RG, CPF, endereço e telefone) e a indicação do lugar para remoção das ondulações. Também é necessário anexar um abaixo-assinado com mais 50% de adesão dos moradores.