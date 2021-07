Em locais abertos, público aproveita clima seco para curtir o pôr do sol no DF

PM Pedro Marra

Casais, amigos e famílias curtem o fim de tarde ao ar livre em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As baixas temperaturas registradas nos últimos dias, durante o inverno no Distrito Federal, não afastaram o público que costuma ir ao centro de Brasília apreciar o pôr do sol. No domingo (4/7), no fim da tarde, o Correio foi à Torre de TV e ao gramado que fica entre a Catedral Rainha da Paz e a Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental. Lá, a reportagem encontrou muitas pessoas que mantiveram a programação de domingo. A maioria mantinha o distanciamento social e o uso de máscara, para evitar a disseminação da covid-19.

Justamente para obedecer ao protocolo de segurança sanitário, a arquiteta Amanda Saback, 29 anos, e o grafiteiro Daniel Toys, 30, decidiram ficar em cima do carro do rapaz para curtir o entardecer. O casal de namorados está junto desde novembro de 2020, após o primeiro encontro em um entardecer no Lago Sul, onde Daniel mora. “Desta vez, como a gente estava na casa dela, decidimos ver aqui na Praça do Cruzeiro por ser mais perto. Tem vários domingos que a gente vê o pôr do sol, mas aqui foi a primeira vez”, afirma o rapaz.

“Tem lugares, como a Torre de TV, que a gente evita, porque sabemos que estão cheios. Ficamos muito surpresos quando chegamos aqui, pois fica bem cheio também. Até por isso decidimos ficar aqui no carro”, afirma Amanda, moradora do Cruzeiro Novo.

Já a moradora de Sobradinho Daiane Fernandes, 28, não viu problemas em ir ao gramado da Torre de TV para curtir o momento de lazer com o marido e as duas filhas, Maria Alice, 4 anos, e Ana Sofia, 9. “Sempre trazemos um casaco na mochila por causa desse frio. E, em casa, minhas filhas brigam muito entre si e acabam ficando ansiosas nesta pandemia. Aqui, todos nós podemos descansar”, afirma Daiane.

“A gente vai mais ao Parque da Cidade, mas aproveitamos sempre para dar uma passada aqui, porque gostamos de vir para ver a fonte d’água. Costumamos ficar por uma hora para curtir bem”, comenta o gerente comercial Danilo Alves, 30, companheiro de Daiane.

A artesã Rubieny Ralker, 24, costuma ir ao gramado perto da Praça do Cruzeiro com o marido, Allan Ralker, 29, autônomo, mas não dispensa certos confortos de casa, por isso levou uma canga, vinho e petiscos. “Aqui é melhor porque o entardecer é mais bonito e possui uma boa localização. Além disso, tem os food trucks”, diz a moradora de Taguatinga Norte.

Segundo a meteorologista Nayane Araújo, a massa de ar frio vinda do sul é intensa e esse quadro não deve mudar nos próximos dias. Para esta segunda-feira (5/7), a previsão é de temperatura mínima de 9ºC e máxima de 24ºC no Plano Piloto. Nas demais regiões do DF, como em Águas Emendadas — região de Planaltina —, no Gama e no Paranoá, a temperatura fica entre 7ºC e 26ºC. A umidade relativa do ar ficará entre 95% e 25% no Distrito Federal. O céu tende a ficar claro, com possibilidade de poucas nuvens para o fim da tarde e início da noite.