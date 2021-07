Capital S/A

CB Correio Braziliense

(crédito: Kleber)

"Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar sua voz interior. Tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição"

Steve Jobs

Impacto negativo da

Reforma Tributária nas startups

A proposta que está em discussão no Congresso Nacional afugentará o capital de investidores e pode encerrar prematuramente um ciclo dourado no Brasil de criação de startups. Vai provocar a evasão delas para o exterior, para jurisdições que tenham condições mais favoráveis. Essa é análise de especialistas do setor. “A redução da atratividade ao capital estrangeiro e nacional, pela criação de nova tributação sobre os dividendos, afetará negativamente os investimentos nas nossas startups. Esses efeitos para as empresas são maiores quanto menor é o tamanho delas”, aponta a StartupAdvocacy, uma organização que representa diversas entidades, além de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao ecossistema das startups.

Custo Brasil

Segundo a StartupAdvocacy, se aprovada do jeito que está, a reforma vai piorar ainda mais a “já vexatória posição do país nos índices de custo para se manter a burocracia em ordem e pagar tributos, que hoje estão em por volta de 1,6 mil horas por ano, inclusive para as pequenas empresas”. O Brasil é o pior colocado nesse quesito no mundo.

Unicórnios

A nova tributação resultará na diminuição imediata nos valores de mercado das startups e na redução do posicionamento do Brasil em rankings internacionais de geração de unicórnios — aquelas que ultrapassam o valor

de US$ 1 bilhão.

Investimento-anjo

A racionalização das alíquotas trazida pela nova proposta também deixa de fora importante pleito do ecossistema de startups: a melhoria da tributação sobre o investimento-anjo, que continuará com as alíquotas de até 22,5% sem direito a compensação de prejuízos, tornando-se isoladamente o investimento mais tributado do ordenamento brasileiro, mesmo sendo, também, um dos mais arriscados.

Simples Nacional

“O Brasil e o ecossistema nacional de startups precisam de uma reforma que reduza a complexidade da tributação, que possa enquadrar qualquer empresa no Simples Nacional independentemente do perfil societário”, defende Marco Poli, à frente do grupo Anjos do Brasil e StartupAdvocacy.





Em giro

Sabin no aeroporto

Referência em medicina diagnóstica, o Grupo Sabin expande nas regiões Centro-Oeste e Norte. A novidade no Distrito Federal é a abertura de dois novos serviços de atendimento no Aeroporto Internacional de Brasília, no próximo mês. A empresa também confirmou a 28ª aquisição, desta vez, no Tocantins, ampliando a marca, agora, para 54 cidades brasileiras. Desde 2012, investiu em torno de R$ 400 milhões em aquisições nas diversas regiões do Brasil.



DF Superior

O Centro Universitário Iesb acaba de aderir ao programa DF Superior, projeto do Executivo local que oferece descontos em matrículas e mensalidades para os servidores e empregados públicos da administração direta e indireta do DF, bem como da Câmara Legislativa, além de dependentes de até terceiro grau. Com a parceria, os servidores passam a contar com descontos de 15% a 59% em mais de 90 cursos de graduação, entre presencial, híbrido e ensino a distância (EAD).

Cooperativismo solidário

O Dia Internacional do Cooperativismo foi celebrado anteontem com a campanha A fome não pode esperar, promovida pela Sicredi Planalto Central em parceria com outras cooperativas de crédito. O objetivo é levar toneladas de produtos, entre alimentos, materiais de higiene e de proteção para famílias em situação de vulnerabilidade social. Interessados em fazer parte dessa corrente de solidariedade podem deixar doações em uma das agências. Em Brasília, fica na esquina da W3 Sul com o Eixo Monumental. “Por meio do empreendedorismo, é possível semear a dignidade econômica e social”, afirma Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central.