Morto na Feira dos Goianos

(crédito: Arquivo pessoal)

Um homem, identificado como Marcelino Freitas de Lima, 36 anos, foi assassinado ontem, por volta de meio-dia, na Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte. A vítima morava no Recanto das Emas e caminhava pelo centro comercial com a companheira e a enteada quando levou cerca de cinco tiros na cabeça, segundo a Polícia Civil. O homicídio teria ocorrido depois de o autor do crime esbarrar contra Marcelino. Ao se virar, ele foi morto.

Agora, investigadores trabalham para identificar o responsável pelos disparos, que fugiu em um carro após matar a vítima. O caso está sob cuidados da 17ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte). “Ele (Marcelino) estava com a companheira e uma enteada. A feira estava quase vazia, por ser domingo, e havia poucas bancas abertas. Ele tinha saído de casa para ir comprar um moletom. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele estava morto”, afirmou o delegado-chefe da unidade, Mauro Aguiar.

A polícia trabalha com a possibilidade de a motivação do homicídio ser vingança. Contudo, não estão descartadas outras linhas de investigação. “Temos um vídeo que nos dá características dele (do suspeito) e o local que ele invadiu. Mas a 17ª DP continua a apurar, para apresentar mais informações em breve”, ressaltou o delegado. O Corpo de Bombeiros Militar do DF confirmou que uma equipe da corporação esteve na Feira dos Goianos, mas informou que “não houve atuação, pois o óbito foi confirmado no local”.

Uma testemunha do crime, que trabalha na feira e pediu para não ser identificada, desconfia de que o caso possa se tratar de um acerto de contas. Segundo relatado à reportagem, o autor do crime teria chamado a vítima três vezes para conversar fora de uma loja antes de assassinar Marcelino. “Ele não deu corda. (O autor) chamou pela quarta vez e nada. Então, foi para perto dele e disparou na cabeça”, afirma. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e coletaram vestígios que possam contribuir para descobrir a motivação ou a autoria do assassinato.

Colaborou Samara Schwingel

Vítima de feminicídio

Uma jovem de 20 anos morreu dentro de um carro, na BR-251, após ser esfaqueada pelo ex-companheiro. Ela havia sido agredida em Cristalina (GO), no bairro de Marajó. Com ajuda da irmã e do cunhado, a vítima foi levada para o Distrito Federal, para receber atendimento hospitalar. No caminho, os familiares dela acionaram o Corpo de Bombeiros, porém, quando a equipe chegou à jovem, ela estava sem vida. Segundo a Polícia Civil do DF, a irmã informou que a vítima e o agressor ficaram casados por três anos, mas tinham se separado há duas semanas. No sábado, por volta das 21h, a jovem morta tinha ido à casa onde eles moraram juntos — na qual o agressor permaneceu após a separação. Agora, os investigadores apuram o que aconteceu antes do assassinato, tratado como feminicídio. Inicialmente, agentes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) cuidaram do caso. No entanto, a ocorrência ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás, estado em que ficará registrada. Os nomes do autor e da vítima não foram divulgados.