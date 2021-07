Vídeo: homem ameaça comerciante com faca, rouba carro e é preso pela PM

CB Correio Braziliense

Câmeras de segurança flagram o momento em que o homem ameaça a comerciante com uma faca - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar uma funcionária de um mercado com uma faca em Águas Lindas (GO). Na fuga, ele e um outro parceiro roubaram um carro que tinha acabado de parar na frente do estabelecimento. Equipes da Batalhão de Choque (Patamo) foram acionadas e localizaram os suspeitos na QNM 9, em Ceilândia.

Ao abordar o veículo, um dos suspeitos fugiu. O outro foi preso pelos policiais e encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Além do carro roubado, foi encontrado com ele a faca usada para ameaçar a comerciante.

Nas imagens do circuito de segurança do mercado, dá para ver o momento em que o acusado passa algumas compras no caixa. Após isso, o homem retira uma faca que estava na cintura da calça, puxa a mulher pelos cabelos, e a ameaça com a faca no pescoço.

O parceiro chega e ele abaixa a faca. Nesse momento, um carro para na frente do estabelecimento. O homem, então, sai do mercado e aborda a motorista, que, assustada, saiu do veículo e tirou a criança que estava no banco traseiro. Os dois fogem e, uma hora e meia depois, são abordados pela PMDF em Ceilândia.