Ponte JK será interditada nesta segunda-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Detran-DF/Valquíria Cunha)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que a Ponte JK passará por serviços de manutenção nesta segunda-feira (5/7). Para garantir a segurança dos trabalhadores empenhados no serviço, duas faixas no sentido Lago Sul serão interditadas das 22h às 5h.

Os trabalhos também ocorrerão na terça-feira (6/7) e na quarta-feira (7/7), por isso, serão interditadas duas faixas no sentido Plano Piloto, das 22h às 5h, nesses dias.

O Detran-DF pede que os condutores evitem a região. A via marginal de acesso ao Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) estará com fluxo normal. Durante a interdição da Ponte JK, as equipes de fiscalização do departamento estarão no local para sinalizar a via e orientar os condutores.

Trabalhos como esses são necessários para a conservação da ponte. Em fevereiro deste ano a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) também realizou manutenção no local.