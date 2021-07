Homem troca galo e celular por crack, na Fercal, e faz denúncia à PM

RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação/PCDF)

A equipe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prendeu, ontem (4/7), um usuário e um traficante de drogas. O usuário teria procurado a boca de fumo na Fercal para adquirir algumas pedras de crack e, como forma de pagamento, teria entregado um galo.

De acordo com informações da delegacia, em razão do vício, ele retornou à boca de fumo e, dessa vez, entregou um aparelho celular, no valor de R$ 1 mil. Mas, a droga valia apenas R$ 100.

Após perceber o prejuízo no pagamento, o usuário foi até a delegacia, registrou uma ocorrência de roubo do aparelho celular e acusou o traficante pelo crime.

A 35ª DP passou a investigar o suposto roubo. Assim, a polícia conseguiu identificar o traficante, que comprovou que o aparelho foi trocado por pedras de crack e não roubado, como afirmou o usuário de drogas.

Em razão disso, o envolvido foi autuado por denunciação caluniosa e, durante as investigações, a equipe encontrou vários indícios do tráfico, como apetrechos utilizados no comércio da droga, dinheiro e mais pedras de crack.

A partir da prisão do usuário, foi possível também realizar a prisão em flagrante do traficante, que foi submetido aos procedimentos da Lei. O envolvido permanece à disposição da Justiça no cárcere da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Cumpridas as formalidades, o usuário foi liberado depois de assinar o termo de compromisso de comparecimento à Justiça.