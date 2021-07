Dois suspeitos de feminicídio são presos pela Polícia Militar

RM Rafaela Martins

Policiais Militares do Distrito Federal (PMDF) prenderam dois homens no Gama, na noite de domingo (4/7). Por volta das 23h, eles teriam matado uma mulher a facadas e abandonaram o corpo. O crime ocorreu na quadra 4, no Setor Sul do Gama, após uma confusão.

Os policiais foram acionados e ao chegarem ao local, encontraram o corpo da mulher esfaqueada. Com as características do veículo e dos dois suspeitos, policiais iniciaram as buscas.

A dupla foi encontrada perto do local do crime, na quadra 4/6 do Setor Sul. Durante a abordagem, a equipe encontrou a arma usada dentro do carro. A faca ainda estava com marcas de sangue da vítima.

Os dois suspeitos foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que investiga o caso.