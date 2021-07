Leilão público de imóveis da Terracap vai até 20 de julho

CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu edital para leilão de imóveis, que será realizado em sessão pública com lances via internet. Ao todo, são 15 oportunidades disponíveis. O envio dos lances para o primeiro leilão se encerra em 20 de julho. O edital com todas as informações dos imóveis está disponível no site da Terracap.

Entre os imóveis disponíveis para leilão está um em Ceilândia, com 600 m² de área para uso comercial. O local foi avaliado em R$ 1,7 milhão e o lance mínimo é de R$ 724 mil. A maioria das oportunidades estão situadas em Samambaia. Um dos terrenos desta região, localizado na QS 425, tem como valor inicial R$ 149 mil. Já em outro na QS 307, com área de 406 m², a avaliação é de R$930 mil. Há, ainda, imóveis no Recanto das Emas, Sobradinho e Riacho Fundo II. A possibilidade de financiar o terreno arrematado juntamente com a Terracap existe desde 2020.



Sobre o edital

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. A sessão é dirigida por uma leiloeira oficial credenciada. A recepção dos lances se encerra em 20 de julho, às 15h.



Os interessados precisam se cadastrar no site do leiloeiro e inserir os documentos digitalizados previstos no edital. O credenciamento deve ser feito no prazo máximo de dois dias úteis antes da realização de lances.