Teatro da CPI 3

SF Severino Francisco

Eu continuo recebendo relatos de um jornalista marciano sobre o que acontece na CPI sobre a covid naquele planeta distante. Fala, colega!

Empresário bilionário Marlos Tzar: Não sei para quê o senado criou uma CPI, é uma coisa inútil. Deveriam é liberar um projeto para as empresas privadas comprarem vacinas contra a covid.

Senador Lindolfo Domingues: É por causa disso aqui. (Mostra uma placa com 520 mil mortos pela covid). Vamos passar um vídeo sobre as declarações de Vossa Senhoria a um programa de televisão.

Empresário bilionário Marlos Tzar: Rararara. Sabe quantos morreram?

Apresentadora de programa de televisão: Diga quantos?

Empresário bilionário Marlos Tzar: É que morreram 40 pessoas...Todos estavam em isolamento social. Rararara...

Lautreamont, poeta franco-uruguaio: Ah, o filósofo insensato que se pôs a gargalhar vendo um asno comer um figo. Nada invento, os livros antigos mostraram com maiores detalhes esse vergonhoso despir-se da dignidade humana. Pois bem, fui testemunha de algo mais forte, vi um figo comer um asno. E, no entanto, não ri, francamente, nenhuma porção bucal chegou a mover-se. Ergui os braços e gritei soluçando: “Natureza, natureza, o gavião estraçalha o pardal, o figo come o asno e a tênia devora o homem”.

Empresário bilionário Marlos Tzar: Sabe quanto é o orçamento do Ministério da Saúde de Marte? Cento e cinquenta bilhões de reais marcianos.

Senador Azul Assis: É por isso que o senhor se envolveu em atividades no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, sem ter nenhuma qualificação para tal?

Empresário bilionário Marlos Tzar: Recorro ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Senador Zen Zens: Informo a esta CPI que vou pedir imediatamente o impeachment.

Senador Azul Assis: Vai pedir o impeachment do presidente pelas ações e omissões que levaram à morte de mais de 520 mil marcianos?

Senador Zen Zens: Não, vou pedir o impeachment de Galileu Galilei, de Copérnico, de Albert Sabin e de Oswaldo Cruz.

Senador Lindolfe Domingues: Agora, está claro a razão do vosso negacionismo. Enquanto morriam 520 mil marcianos por falta de vacinas, os senhores se locupletavam com vacinas superfaturadas e ganhavam

bilhões.

Servidor do cafezinho cantarolando: Se gritar, pega o Centrão, não sobra um, meu irmão.

Senador Armando Capacho: É preciso ficar claro que houve um erro, corrigido a tempo. Não saiu um centavo do erário de Marte.

Senador Azul Assis: Não saiu porque nós denunciamos. O ladrão que não rouba porque é impedido de roubar não é menos ladrão.

Deputado Azur Tira: Não vejo até agora nenhuma materialidade para um impeachment. Só houve atraso na compra de vacinas, campanhas negacionistas, propagandas de tratamentos ineficazes, fake news, incompetência, inação, omissão, inépcia, negligência, crime contra a saúde pública, indícios de propina e prevaricação.

Senador Lindolfe Domingues: Não é possível, morreram 520 mil marcianos. Quer maior materialidade do que essa?

Deputado Azur Tira: Se chegarmos a 1 milhão de mortos, aí eu posso avaliar se aceito ou não o pedido de impeachment. As instituições estão funcionando.