Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

CNPq pede concurso com 112 vagas

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico confirmou à coluna que solicitou ao Ministério da Economia a realização de um novo concurso público com 112 vagas. O cargo pleiteado é o de analista em ciência e tecnologia, que exige formação em nível superior. O salário atual dessa função é de R$ 4.781,17, podendo chegar a R$ 6.445,01 com gratificações. O último concurso do CNPq ocorreu em 2011 e ofereceu 95 oportunidades, sendo 46 para analista em ciência e tecnologia e 49 para assistente em ciência em tecnologia. A organização do certame ficou sob a responsabilidade do Cespe/UnB. Todos os concorrentes passaram por avaliações objetivas com 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, testes discursivos, além de análise de títulos para analista. Na época, as remunerações variavam de R$ 2.504,68 a R$ 4.549,63, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

CRT 1 abre vagas em Brasília

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região, que tem sede em Brasília, abriu ontem as inscrições da seleção com 395 profissionais de nível médio e técnico. Os cadastros seguem até 10 de agosto, por meio do site do Instituto Quadrix. As chances são para assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico. Os salários são de até R$ 3.000, além dos benefícios. A lotação será em Brasília (DF), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

Segunda fase para diplomatas



O Instituto Rio Branco convocou os candidatos aprovados na primeira fase do concurso para diplomata para a próxima etapa. A prova escrita de língua portuguesa será aplicada no próximo sábado, e a prova escrita de inglês, no próximo domingo. Ambas terão início às 14h e duração de cinco horas. Os locais de realização estão disponíveis no site da banca Iades, em http://www.iades.com.br. São 25 vagas em jogo, com salários iniciais de R$ 19.199,06.

Outro Conselho com vagas no DF



O Conselho Regional de Nutricionistas Da 1ª Região, que também tem sede em Brasília, está oferecendo 270 vagas de nível superior e médio com lotação na capital federal, Goiânia(GO), Palmas(TO) e Cuiabá(MT). Os cargos são de nutricionista fiscal, nutricionista assessor e auxiliar administrativo com salários de até R$ 3.394,25. As inscrições vão até 8 de agosto, por meio do site da banca Iades.

MPM retoma concurso

O Ministério Público Militar, que oferta seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar, retomou a seleção, que estava suspensa por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, as provas objetivas serão aplicadas em outubro. O valor do subsídio é de R$ 33.689,11. As oportunidades são para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ.

E o concurso da Receita Federal?

Um novo certame para a Receita Federal vem sendo aguardado há anos pelos concurseiros. Desta vez, o tema esteve presente em reunião de representantes do Sindifisco Nacional com o subsecretário-geral do órgão, o auditor-fiscal Décio Rui Pialarissi. Segundo Décio, a “autorização está muito próxima”, faltando apenas a concordância do secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Segundo relatou o sindicato, um novo concurso tem sido aguardado há anos por auditores-fiscais, sobretudo os que são lotados em regiões de fronteira.

Concurso da CGU em breve?

Após solicitar abertura de concurso com 375 vagas para auditores e técnicos, a Controladoria-Geral da União informou à coluna que há informações de que o Ministério da Economia esteja adotando tratativas internas para dar prosseguimento ao pleito. Embora ainda não seja uma resposta formal, cresce a expectativa por um novo certame. Recentemente, o ministro Wagner Rosário afirmou que o concurso deve sair ano que vem com o objetivo de recuperar um pouco dos servidores. O último concurso da CGU foi realizado em 2012, e atualmente há 3.129 cargos vagos no órgão.

Mais de 13 mil vagas para professores em Goiás

A Escola de Governo de Goiás vai abrir amanhã as inscrições para mais de 13 mil vagas de professores temporários para atuação em 22 áreas de ensino. Os cadastros seguirão abertos até 19 de julho, por meio do site selecao.go.gov.br. A seleção será realizada por meio de análise curricular para atuação em uma das escolas de Unidades Educacionais situadas nas Coordenações Regionais de Educação e municípios goianos. As remunerações variam entre R$ 1.219,05 e R$ 2.887,50. A previsão é de que os selecionados sejam convocados até 2025.