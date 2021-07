Mais de 12 mil oportunidades

CB Correio Braziliense

A semana se inicia com diversas chances abertas em concursos públicos pelo país. Os principais destaques reúnem mais de 12 mil vagas em órgãos como Marinha, Exército, Polícia Militar de Minas Gerais, Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás e outros. Os salários podem chegar a R$ 15 mil. Em Brasília, há vagas no Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região, no Banco de Brasília (BRB), no Conselho Regional de Nutricionistas Da 1ª Região e também no Banco do Brasil. Nesses casos, as remunerações são de até R$ 8.142.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil abriu edital de concurso público com 4.480 vagas para a carreira administrativa, no cargo de escriturário. O salário inicial é de R$ 3.022,37. As inscrições custam R$ 38,00 e podem ser realizadas até 28 de julho.

BRB

O Banco de Brasília (BRB) divulgou o edital de concurso público com 200 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. São 100 vagas para contratação imediata e 100 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142,00, e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais). As inscrições podem ser feitas até 15 de julho.

CBMERJ

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro oferta, ao todo, 3 mil vagas temporárias para todo o estado. Do quantitativo total, 2.548 vagas são para soldados e 452 para oficiais. A remuneração varia de R$ 3.452,55 (soldado) a R$ 7.940,78 (oficial). As inscrições deverão ser feitas pelo site da Funrio.

Crefito-5

O processo seletivo do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região (Crefito-5), do estado do Rio Grande do Sul, contrata temporariamente um profissional para o cargo de analista de sistemas. A remuneração é de R$ 6.891,70. As inscrições devem ser feitas até as 18h de 29 de julho, na internet.

CRN1

O Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região (CRN1) — Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins — oferta cinco vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior. Inscrições até 8 de agosto, pelo site da banca Iades.

CRO-GO

O Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) oferece 20 vagas. As oportunidades são para advogados, com lotação em Goiânia. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix até as 23h59 de 10 de agosto. A taxa custa R$ 65.

CRQ-20

O Conselho Regional de Química da 20ª Região (CRQ-20), em Mato Grosso do Sul, oferece 60 vagas temporárias para profissionais de nível médio e nível técnico. Os contratados vão atuar em Campo Grande e receberão remuneração mensal de R$ 2.112, para jornada semanal de 40 horas. Inscrições pelo site do organizador, Instituto Quadrix, até as 23h59 de 12 de julho.

CRT1

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região abriu 395 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, assistente de manutenção, agente de fiscalização, assistente de tecnologia da informação e assistente técnico. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix. O período será encerrado em 10 de agosto.

DPE-GO

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Goiás (DPE-GO) oferece 47 vagas para cargos da terceira categoria da carreira de defensor. Inscrições até as 14h de 6 de agosto, por meio do site da FCC.

Exército

São editais de concurso destinados à matrícula no curso de formação de oficiais do serviço de saúde, quadro complementar e de capelães militares, somando 170 vagas. Os interessados em participar da seleção, devem realizar inscrição no site www.esfcex.eb.mil.br, até 4 de agosto.

Marinha

A Marinha divulgou edital para o quadro complementar de oficiais. São 12 chances para oficiais fuzileiros, oficiais intendentes e oficiais da armada. As inscrições estarão abertas de 19 de julho a 31 de julho, por meio do site da Marinha. A taxa é de R$ 130.

Marinha 2

São 25 vagas para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM). As chances são para homens e mulheres de até 36 anos com ensino superior completo nas áreas requisitadas. As inscrições poderão ser feitas pelo portal da Marinha de 19 a 31 de julho.

PCAL

A Polícia Civil de Alagoas (PCAL) oferece 500 vagas para as carreiras de escrivão e agente. Os contratados receberão ganhos mensais de R$ 3.971,76. Inscrições até as 18h de 12 de julho, pelo site do Cebraspe.

PCCE

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) oferece 1.500 vagas para escrivães e inspetores. Do número total de oportunidades, 500 são para provimento imediato e 1.000 para formação de cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca Idecan até 19 de julho.

PCSE

A Polícia Civil do Estado de Sergipe (PCSE) abriu concurso com 60 vagas para agente e escrivão. Os profissionais admitidos terão como ganho inicial R$ 4.500, para jornada semanal de 36 horas. As inscrições poderão ser feitas de 9 a 27 de julho, pelo site do Cebraspe.

Pefoce

O concurso público da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) oferece 510 vagas imediatas para o nível superior. A remuneração varia de R$ 3.629,72 a R$ 10.125,89. As inscrições estão abertas até 8 de julho, pelo site da banca Idecan.

PGE-PB

A Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba (PGE PB) oferece 12 vagas imediatas e efetivas para a carreira. Os profissionais contratados receberão ganho inicial de R$ 15.765,06. As inscrições podem ser feitas pelo site do organizador, Cebraspe. O período será encerrado às 18h de 15 de julho. A taxa é de R$ 280.

PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu concurso para soldados. São 1.653 vagas para a função, que requer nível superior em qualquer área. As inscrições podem ser feitas até 14 de julho, pelo site da PMMG. A taxa é de R$ 92,62.

PMMG 2

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) abriu 30 vagas imediatas para oficiais da saúde, com formação em medicina. Os profissionais terão ganhos de R$ 10.028,29 para atuação em várias cidades de do estado. As inscrições estão abertas e serão aceitas até 29 de julho, pelo site da PMMG.

PMPI

A Polícia Militar do Piauí (PMPI) oferece 690 vagas, sendo 650 para soldados e 40 para oficiais. Os contratados receberão remuneração de R$ 3.470 a R$ 6.140. Inscrições até 27 de julho, pelo site da banca Nucepe.

TJGO

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) oferece 52 vagas para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial é de R$ 28.884,25. Inscrições até 12 de julho, no site Fundação Carlos Chagas.

TJPR

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) para juízes substitutos oferece 12 vagas imediatas no cargo, que exige graduação em direito e, pelo menos, três anos de experiência com atividades jurídicas. Os contratados receberão salário inicial no valor de R$ 28.884,20. As inscrições deverão ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), até 14 de julho.