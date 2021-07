Comércio da Estrutural será cadastrado pela Terracap

RM Rafaela Martins

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) divulgou o cadastro para ocupantes de 152 imóveis localizados no Setor de Comércio e Serviços da Cidade Estrutural (Scia). Com o objetivo de identificar os ocupantes dos lotes, este é o primeiro passo para a regularização fundiária.

O cadastro é obrigatório para ingressar no processo de regularização. Todo o procedimento será realizado de forma on-line. Ao entrar na página da Terracap, basta procurar a seção “Regularize imóveis”, acessar a aba “Setor de Comércio e Serviços da Cidade Estrutural (Scia), Cadastre-se”, clicar no link e fornecer as informações solicitadas. O mesmo procedimento pode ser feito através do celular, pelo aplicativo da Terracap nas plataformas Android e iOS.

Após a etapa de cadastro, a Terracap publicará edital de chamamento de venda direta, contendo endereços, metragem e valores dos lotes, para convocar os ocupantes a apresentarem a proposta de compra do imóvel.

Para tirar dúvidas

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais da Terracap (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, no chat. É só acessar o portal da agência.

