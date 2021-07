Presos são flagrados com 54 porções de drogas no estômago em retorno de saidão no DF

DD Darcianne Diogo

Presos já têm passagens por roubo qualificado e, agora, devem responder por tráfico de drogas. - (crédito: PCDF/Divulgação)

Em operação conjunta, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) e policiais penais flagraram, nesta terça-feira (6/7), três detentos tentando entrar com mais de 50 porções de maconha e cocaína no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). As drogas estavam no estômago dos internos.



Os presos retornavam do saidão — benefício concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) na última sexta-feira (2/7) — e foram abordados durante a manhã pela equipe policial.

Segundo as investigações, um dos presos estava com 34 porções de droga no estômago. O segundo interno, com 12, e o outro, com oito. Após serem detidos, os três foram conduzidos à 3ª DP para providências necessárias. Os presos já têm passagens por roubo qualificado e, agora, devem responder por tráfico de drogas.

Saidão

Na sexta-feira, a Justiça liberou mais de 2 mil presos do CPP e do Complexo Penitenciário da Papuda. No total, foram beneficiados com o saidão 2.028 presos, sendo 1.123 do CPP, 829 do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), 3 da Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF I), 3 do Centro de Detenção Provisória (CDP), 2 da Penitenciária do Distrito Federal 2 (PDF 2) e 67 mulheres da Penitenciária Feminina do DF.

Os internos tiveram que se apresentar nas respectivas unidades prisionais na terça-feira.