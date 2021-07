CB Correio Braziliense

CURSOS

Resíduos eletrônicos

Os equipamentos eletrônicos antigos e usados, que não são mais aproveitados, podem ajudar ao próximo e promover a inclusão digital de alunos de baixa renda. Amanhã e sexta-feira, o Conjunto Nacional vai promover o drive-thru do resíduo eletrônico, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Administração do Plano Piloto, a OSC Programando o Futuro e a Green Tecnologia Ambiental. Equipamentos eletrônicos que não funcionam ou não têm mais utilidade poderão ser entregues na Praça Lúcio Costa, em frente ao shopping, das 10h às 19h. Serão recolhidos computadores, impressoras, telefones, carregadores e eletrodomésticos.

Idiomas on-line

Aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Professor com experiência internacional nos três idiomas. Para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. Valor: R$ 60 a hora/aula. WhatsApp: (61) 99646 7234. Professor Otávio Vieira.

Lives gratuitas

Até 9 de julho, o IMP Concursos realiza várias lives gratuitas com diversos temas, entre eles: redação, direito constitucional, gramática e LC840/11, regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), entre outras. A transmissão será feita no canal do YouTube (IMP Concursos Online) pelo link: http://bit.ly/canaldoimp.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/. Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

OUTROS

Campanha do agasalho

A Brasal Incorporações lançou a campanha do agasalho Você doa, a gente doa mais um. Até 18 de julho, colaboradores e clientes podem doar peças em bom estado de conservação. A cada item recebido na campanha, a incorporadora doará mais uma peça novinha. As doações serão destinadas para uma entidade, a ser definida posteriormente e podem ser deixadas e no Salão de Vendas (no Sia), no Espaço Brasal (Noroeste) ou em uma das obras da Incorporadora no Noroeste.

Arte

Na sua sétima edição, o projeto cultural Arte Fato, promovido pelo Sindicato dos Bancários, seleciona trabalhadores do setor para mostrarem sua arte. O projeto abrange todo o tipo de arte, das cênicas às visuais. As obras serão exibidas no palco do Teatro dos Bancários. Para participar do projeto e mostrar sua arte para todo o público de Brasília, basta preencher atentamente o formulário, no link encurtador.com.br/uwNT1. As inscrições ficam abertas até 9 de julho.

Faculdade de tecnologia

O Senac-DF inaugura na próxima hoje, às 17h, a Faculdade de Tecnologia e Inovação. Em uma nova estrutura, moderna e com novo nome, a faculdade passa a funcionar na 913 Sul. O centro de ensino oferece seis cursos de graduação e 26 de pós-graduação, todos voltados para tecnologia e gestão. A cerimônia será realizada de forma híbrida, com transmissão pelo YouTube do Senac-DF: https://www.youtube.com/senacdistritofederal.

Mostra cultural

Até 15 de agosto, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Brasília apresenta a mostra De Portugal para o mundo. O evento propõe um olhar conjunto sobre a produção do cinema português da última década, que vem obtendo projeção internacional. A entrada é gratuita, e o CCBB Brasília está adaptado às novas medidas de segurança sanitária. A emissão dos ingressos e as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 estão no site www.bb.com.br/cultura. Mais informações pelo número 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br.

Casa Cultura

A Casa de Cultura Telar e os Angoleiros do Sertão realizam aulas de capoeira de Angola com samba de roda, para todas as idades, gratuitamente. As aulas ocorrem segunda, quarta e sexta-feira, no Grande Colorado, das 8h30 às 10h; no Condomínio Serra Azul, das 19h30 às 21h; e no Assentamento Irmã Dulce, aos sábados, das 17h30 às 18h30. Interessados podem se inscrever pelo celular: (61) 9 98173-5553.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das práticas integrativas em saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown (61) 9 94480691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens. Saiba mais sobre a shantala: encurtador.com.br/nvS29.

Atendimento de fisioterapia

A Clínica-Escola de Fisioterapia da Universidade Católica de Brasília (UCB), por conta da situação de pandemia de covid-19, vai realizar o agendamento de atendimento fisioterápico de forma on-line, com o intuito de sistematizar o atendimento e reduzir aglomerações. Os agendamentos serão feitos pelo site da Universidade Católica de Brasília (https://ucb.catolica.edu.br/), e o link de acesso estará disponível até 11 de julho, enquanto houver vagas disponíveis. Serão ofertadas novas vagas de atendimento para as áreas de ortopedia e traumatologia, neurologia infantil, neurologia adulto, uroginecologia e reabilitação pós covid-19. São 20 vagas para cada área.