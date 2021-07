Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Reprodução)

"Viver é adaptar-se"

Euclides da Cunha



Empresas na linha de frente contra o vírus

A marca Coca-Cola vai reforçar a importância da prevenção contra a covid-19 por meio de suas embalagens. Nos próximos dias, chegam a Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Paraná as garrafas de dois litros de Coca-Cola Original com orientações do Ministério da Saúde sobre a importância do uso de máscaras, distanciamento, higiene das mãos e ventilação dos ambientes. Em abril de 2020, quando ainda se conhecia pouco sobre o coronavírus, a empresa também aproveitou seu alcance e sua capilaridade para levar informações sobre a covid-19 em seus rótulos.



Combate à fome



“A ação faz parte de um conjunto de iniciativas promovidas pela Coca-Cola Brasil para tentar diminuir os efeitos da pandemia, especialmente entre os mais vulneráveis. Ao longo de 2021, estamos atuando em diferentes frentes, com foco no combate à fome, apoio à vacinação e às unidades de saúde e prevenção. Esperamos, assim, fazer a diferença”, afirma Silmara Olívio,

vice-presidente de Relações Corporativas da Coca-Cola.



Mulheres Positivas

A TIM uniu grandes empresas em uma iniciativa para acelerar o desenvolvimento de carreiras e o acesso das mulheres ao mercado de trabalho no Brasil. Nove companhias líderes de seus segmentos são as primeiras a aderir ao movimento: Accenture, Adidas, Enel, Generali, Microsoft, Oracle, Pirelli, Stellantis e Via. O projeto conta com um aplicativo que funcionará como plataforma digital de oportunidades de emprego, desenvolvimento profissional e conteúdos para fortalecer o empoderamento feminino. Por meio do app Mulheres Positivas, criado pela empresária Fabiana Saad, serão divulgadas vagas de trabalho das empresas parceiras, em diversos níveis hierárquicos.

Cursos gratuitos

Uma seção dedicada a cursos também foi criada, com conteúdos sobre carreira, negócio, tecnologias, equidade de gênero, inovação, entre outros, cedidos pelas companhias participantes, para apoiar mulheres em seu desenvolvimento pessoal e profissional. Todos os cursos poderão ser acessados de forma gratuita, e clientes TIM navegarão na plataforma sem consumir seu pacote de dados. A campanha de lançamento do movimento terá a participação da cantora Iza (foto), que vai atuar como embaixadora da iniciativa.



Imóveis com CPF

A Receita Federal criou o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) para imóveis urbanos e rurais. Ele faz parte do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, o Sinter. A ferramenta integra, em banco de dados único, o fluxo dos registros públicos e dos dados fiscais, cadastrais e geoespaciais dos imóveis, produzindo informações atualizadas e confiáveis para a gestão pública. Ou seja, cada imóvel vai ganhar seu CPF.



Localização geoespacial

O projeto permitirá, pela primeira vez, a obtenção de um inventário de imóveis no Brasil com tratamento georreferenciado, tornando possível, entre outras análises, visualizar a localização geoespacial do imóvel, podendo este ser devidamente localizado em um mapa.

Evitar fraudes

“Isso é um grande avanço. Trará mais segurança e evitará, por exemplo, a sobreposição de áreas. E, com certeza, será mais uma forma de evitar fraudes. O imóvel terá um único número”, avalia o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi-DF), Ovídio Maia.

Comércio em retomada

As duas principais datas comemorativas para o comércio no primeiro semestre do ano voltaram a aquecer o mercado da capital. É o que mostra pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio-DF. Os dados revelam que as vendas superaram as expectativas dos lojistas no Dia das Mães e no Dia dos Namorados em 2021. Em maio deste ano, o setor registrou aumento de 22,5% nas vendas em comparação com 2020. Em junho, os comerciantes tiveram um acréscimo de 18,49% em relação ao mesmo período do ano passado.



Estratégias para o setor

O resultado ajudará a entender como o comércio está se recuperando da fase mais crítica da crise provocada pela pandemia de covid-19, que restringiu o funcionamento de vários estabelecimentos, e também como os empresários estão reagindo à abertura gradual, com a ampliação dos horários de funcionamento. O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, explica que os dados serão úteis para a elaboração de estratégias de fortalecimento do setor. “Entender isso é fundamental para que o gestor possa se planejar, com preparo para gerir possíveis ameaças futuras”, aponta.