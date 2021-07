Unidade do Na Hora está na Rodoviária do Plano Piloto

CB Correio Braziliense

A unidade ficará na plataforma superior enquanto o posto passa por reformas - (crédito: Jhonatan Vieira/Sejus)

A plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto recebe unidade móvel do Na Hora Cidades temporariamente enquanto a unidade fixa do local estiver em reforma. O atendimento é coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) e a medida pretende facilitar o acesso da população aos principais serviços do órgão. No local, serviços de diversos órgãos são oferecidos como CEB, Caesb, Detran, Procon e tribunais.

O espaço segue os protocolos de segurança, sendo obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel. Os servidores também realizam a medição de temperatura e garantem o distanciamento social necessário entre os usuários para evitar a proliferação da covid-19.

Serviço



Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os moradores não precisam agendar para ter acesso aos serviços. No total, são 15 pontos de autoatendimento do Na Hora distribuídos por Brazlândia, Ceilândia, Rodoviária, Sobradinho, Taguatinga, São Sebastião, Gama e Riacho Fundo. Para consultar os serviços disponíveis, acesse o site do Na Hora.