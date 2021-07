Mais de 11 mil profissionais se inscreveram às vagas emergenciais na Saúde

LP Luana Patriolino

(crédito: Davidyson Damasceno/Iges-DF)

Para reforçar o atendimento aos pacientes infectados pela covid-19, a Secretaria de Saúde do DF recebeu 11.031 candidatos para o processo seletivo simplificado emergencial de contratação temporária. São 220 vagas para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Também haverá formação de cadastro reserva. As inscrições começaram no dia 1° deste mês e foram encerradas na última segunda-feira (5/7).



Serão nomeados 50 médicos da família e comunidade, 70 enfermeiros e 100 técnicos de enfermagem. Os selecionados prestarão assistência direta aos pacientes durante um ano — que pode ser prorrogado. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração variando de acordo com a especialidade. Médicos receberão R$ 12.654,00, enquanto que enfermeiros ganharão R$ 6.110,00 e técnicos em enfermagem terão salário de R$ 2.892,50.



Reforço



A classificação será feita pelo Instituto AOCP, que deve observar o somatório dos pontos da avaliação de títulos e avaliação de experiência profissional. As vagas serão disponibilizadas por região de saúde. No entanto, servidores temporários poderão ser lotados em outro local, conforme necessidade do serviço e designação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas.



O chamamento dos concursados tem sido feito de acordo com as limitações impostas pela Lei Federal nº 173/2020. Para chamar mais servidores, a Secretaria de Saúde utiliza a estratégia prevista na normativa, que são as seleções temporárias para garantir assistência à população e reforçar as equipes.



Ao total, 70 candidatos se inscreveram para médicos, 4.703 para enfermeiros e 6.258 se candidataram às vagas de técnico em enfermagem.