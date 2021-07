Saidão: 18 presos não retornaram para a Papuda e são considerados foragidos

DD Darcianne Diogo

Dos 2.009 presos liberados no saidão de terça-feira passada (2/7), 18 detentos não retornaram às respectivas unidades prisionais nessa terça-feira (6/7), segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SSP-DF).

A saída temporária é um benefício concedido pela juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury, e segue um calendário elaborado pela própria Justiça. O saidão contempla presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Nesse ano, a VEP-DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias este ano, totalizando 35 dias.

A saída de 2 de julho beneficiou 2.009 presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), dos presídios situados no Complexo Penitenciário da Papuda e da Penitenciária Feminina do DF (PFDF). Segundo a Seape-DF, aquele que não retornar no dia e no horário previstos é considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto.

Drogas no estômago

Em operação conjunta, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) e policiais penais flagraram, nesta terça-feira, três detentos tentando entrar com mais de 50 porções de maconha e cocaína no CPP. As drogas estavam no estômago dos internos.

Segundo as investigações, um dos presos estava com 34 porções de droga no estômago; um segundo interno tinha 12; e o terceiro estava com oito porções. Após serem detidos, os três foram conduzidos à 3ª DP para as providências necessárias. Os presos já têm passagens por roubo qualificado e, agora, devem responder por tráfico de drogas.