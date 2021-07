Capital S/A

SS Samanta Sallum

"A melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa é inspirá-la"

Bob Dylan

Desenvolve DF pode reduzir recesso dos distritais

O programa Desenvolve DF, realizado pela Terracap e pela Secretaria de Empreendedorismo, terá um dos prazos prorrogado para adesão das empresas. E será necessário que a Câmara Legislativa aprove projeto de lei autorizando a mudança antes de 3 de agosto. Isso porque grande parte de empresas que podem ser beneficiadas não está conseguindo aderir ao programa devido ao trâmite burocrático. O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, adiantou à coluna que, se for preciso, vai pedir aos distritais que voltem do recesso alguns dias antes para haver tempo hábil para aprovar o projeto.



Processo lento

“É uma situação importante, que precisa ser resolvida, pois 90 por cento das empresas não conseguiram aderir. Estão tentando, mas o próprio GDF não conseguiu agilizar os processos. Acreditamos que é necessário conceder mais prazo”, explicou. Uma das frentes de ação do Desenvolve DF é regularizar os terrenos ocupados por empresas pelo Pró-DF II concedidos ainda em 2003.



Luos, muita calma nessa hora

O deputado Rafael Prudente também se mostrou cauteloso quanto à aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), alvo de grande expectativa do setor produtivo. O presidente da Câmara aponta que a revisão da lei contém muitas mudanças que precisam ser criteriosamente analisadas.



Atividades comerciais nos Lagos Sul e Norte

Entre os pontos sensíveis, está a liberação de atividades empresariais nas áreas residenciais. “Dá brecha até para boate”, aponta. “Também há aumento de área de shoppings. E no SOF Sul, prédios altos residenciais. Precisamos ouvir antes os moradores dessas regiões.”



Aberta temporada de férias com voos extras de BSB

A Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, estima um movimento de aproximadamente 950 mil passageiros em julho deste ano, alta temporada de inverno. Para todo o mês, calcula-se cerca de 7 mil pousos e decolagens e, devido à demanda, as companhias incluíram 13 voos extras na malha aérea da capital federal.



Vacinas fazem turismo decolar

O movimento previsto representa 63% do fluxo do mesmo período em 2019, mas, se comparar com o ano passado, a projeção é que a circulação de pessoas no mês seja 270% maior. Um dos motivos é o aumento da imunização da população. E mais de 5 mil trabalhadores do Aeroporto de Brasília também receberam a 1ª dose da vacina.



Linhas Aéreas Itapemirim

A novidade para o mês são os voos operados pela mais nova companhia aérea brasileira, a Itapemirim. A empresa iniciou em 1º de julho seus voos regulares comerciais. No Aeroporto de Brasília, serão frequências diárias. Neste primeiro momento, todos os voos partem da capital federal para Guarulhos (SP).



Viagens internacionais

O tráfego internacional também deve crescer no período. Por conta da pandemia, apenas a TAP e a Copa Airlines estão operando voos para Lisboa e Cidade do Panamá, respectivamente. A companhia portuguesa está com duas frequências semanais. Já o voo da Copa Airlines opera todas as terças, quintas, sextas e aos sábados.



Pão nosso de cada dia

Hoje é Dia do Padeiro. Com um mercado de consumo em crescimento no DF, é possível experimentar as novidades no setor de panificação, tanto pelas boutiques gourmets quanto na variedade de receitas e dietas exclusivas para pães artesanais. Exemplos são a Backerei, a Castália e a Varanda Pães Artesanais. A panificação tem lugar de destaque no Instituto Federal de Brasília. O curso técnico é oferecido no Campus Riacho Fundo. Ronaldo Mello (foto), que já fez até Le Corden Bleu, agora é um dos alunos do IFB.