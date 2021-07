Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Arquivo Pessoal)

Partidos bolsonaristas começam a definir rumos para 2022

Presidentes de partidos da base bolsonarista no DF se reuniram, ontem, para começar a alinhar os planos para 2022. A iniciativa partiu do advogado Manoel Arruda, presidente do PSL-DF. Participaram da discussão os presidentes do DEM-DF, Alberto Fraga, do Patriotas-DF, Adalberto Monteiro, e o PTB-DF, Fadi Faraj. Segundo Manoel Arruda, o momento é de estabelecer parcerias. Os nomes dos candidatos ficarão para um segundo momento. Nesse campo, estão políticos como o ministro da Justiça, Anderson Torres (PSL) e a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF).



Com ou sem Ibaneis

Esse grupo precisa definir se terá candidato próprio ao Palácio do Buriti ou apoiará o governador Ibaneis Rocha (MDB). A tendência é que fechem com a reeleição. Mas, segundo integrantes do grupo, vai depender muito do próprio Ibaneis. “Precisa chamar para conversar”, diz.



Izalci se isola

Se a base de Bolsonaro fechar com Ibaneis, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) terá dificuldades para fechar uma base ampla na disputa ao GDF. O senador José Antônio Reguffe (Podemos-DF) deve se aliar a partidos que não estão nem no campo de Bolsonaro nem no do PT.

Câmara aprova alterações na carreira de juiz do TJDFT

A Câmara dos Deputados aprovou ontem, de forma simbólica, a redação final do projeto que transforma cargos de juiz de direito em juiz de direito de Turma Recursal no Quadro Permanente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O projeto que movimenta a carreira de juízes com quatro progressões — sem custo extra para o Judiciário local — vai agora ao Senado.

TCDF discute privatização dos estacionamentos públicos do Plano Piloto

Um pedido de vista suspendeu o julgamento de pedido do Conselho Comunitário da Asa Norte contra a decisão da Secretaria de Mobilidade (Semob) de privatizar os estacionamentos públicos na capital federal. A Corte vai avaliar se aceita a reclamação dos moradores e suspende provisoriamente o andamento do processo de concessão. Fernando Dantas, advogado do Conselho Comunitário, afirma que o processo de concessão precisa ser discutido junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal. “Ainda que se admita a legalidade da licitação, foi usurpada a competência do Poder Legislativo para promover a liberação das vagas de estacionamento que serão entregues à iniciativa privada, pelo período de 30 anos”, afirma o advogado.

Siga o dinheiro

R$ 201.531.342,23

É o saldo do caixa do Detran-DF, segundo levantamento do gabinete do deputado Chico Vigilante (PT)

Mantendo-se no cargo

Em meio à crise relacionada à vacina Covaxin, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), recebeu ontem para almoço em seu gabinete o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), amigão do presidente Jair Bolsonaro.

Vândalos destroem viveiro comunitário do Park Way

O Viveiro Comunitário do Park Way foi alvo de vândalos que arrombaram o cadeado da área principal, onde estão dispostas as mudas. Os invasores deixaram todas as torneiras abertas, jorrando água e abriram à força duas portas de metal, que dão acesso aos banheiros, recém-construídos. É muito desestimulante. Criado pela comunidade, com apoio da administração regional do Park Way, o viveiro tem sido responsável pela produção de milhares de mudas, em especial do Cerrado, utilizadas no reflorestamento de várias áreas do DF.

Só papos

“Mesmo que derrubem o sistema do TSE, o que nunca aconteceu, as urnas não entram em rede e portanto não há como fraudar o sistema eleitoral. Qual é a razão pela qual o TSE tem se empenhado contrariamente ao voto impresso? É que nós vamos ter que transportar 150 milhões de votos no País do roubo de carga, da milícia, do Comando Vermelho, do PCC, dos Amigos do Norte…”

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE



“Por que o Barroso não quer mais transparência nas eleições? Porque tem interesse pessoal nisso. Ele está se envolvendo numa causa como essa e interferindo no Legislativo, isso é concreto, porque depois da ida dele ao parlamento, várias lideranças trocaram os integrantes por parlamentares que vão votar contra o voto impresso”

Presidente

Jair Bolsonaro