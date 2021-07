CB Correio Braziliense

Objetos da casa estavam sendo colocados pelos criminosos em um veículo - (crédito: PMDF)

Uma família foi feita refém na própria casa durante uma tentativa de assalto no Sol Nascente na madrugada desta quinta-feira (8/7). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para uma ocorrência onde um homem com um facão havia rendido um casal na porta da residência levando-os para dentro da casa.

Os policiais militares mantiveram contato, via celular, com a informante que passou a situação. De acordo com ela, a família continuava refém. Ao chegar no local, a equipe da PMDF avistou — por uma brecha no portão — dois homens carregando vários pertences para dentro de um veículo que estava ligado.

Os militares então conseguiram entrar na residência e prender dois homens armados com uma faca e um facão. Duas mulheres e um homem que estavam amarrados dentro do banheiro foram soltos pelos policiais. Ao se libertar, uma das vítimas gritou ao avistar um terceiro envolvido que estava escondido dentro de uma cama baú.

O homem saiu da casa com uma arma caseira calibre .38 e foi detido pela equipe. Entre os três envolvidos, um era menor de idade e foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. Os outros dois foram levados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).