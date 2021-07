Loja desativada que armazenava entulhos pega fogo em Planaltina

RM Rafaela Martins

(crédito: Divulgação/Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência de um incêndio, na manhã desta quinta-feira (8/7), na região do Arapoanga, em Planaltina. Cinco viaturas e vinte e quatro militares participaram da ação de combate ao fogo.

A loja desativada armazenava entulhos, madeiras e tecidos em geral. Ela pegou fogo na avenida principal do Arapoanga. De acordo com o proprietário, que estava no local, ele colocou fogo intencionalmente em alguns itens e perdeu o controle. O fogo se alastrou para outros materiais acumulados no local e provocou uma escura fumaça.

Por se tratar de uma edificação antiga, havia várias rachaduras e uma parte da laje cedeu com o calor, o que dificultou o combate. Apesar da complexidade da situação, o fogo foi controlado antes que atingisse as lojas vizinhas. A Defesa Civil foi deslocada para o local para avaliar o estado da edificação.

Seca no DF

A Defesa Civil classifica os níveis de umidade em três tipos: estado de atenção, quando a umidade fica entre 20% e 30% por cinco dias consecutivos; estado de alerta, com umidade entre 12% e 20% por três dias consecutivos, e o estado de emergência, declarado quando a umidade fica abaixo dos 12% por, no mínimo, dois dias consecutivos.

No Distrito Federal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vai variar entre 20% e 30% durante a semana. Ou seja, o DF está em estado de atenção. O inverno brasiliense é acompanhado da seca e baixas umidades, por isso, é importante ficar atento e evitar queimar lixo ou entulho.