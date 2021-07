Capital S/A

CB Correio Braziliense





“Você não pode lutar consigo mesmo, pois essa batalha tem apenas um perdedor”

Mário Vargas Llosa

Brechós, um bom negócio

“Além de economizar, consumidores que compram itens de segunda mão estão evitando o aumento do consumo e poluindo menos o planeta. Às vezes, a pessoa emagreceu, engordou ou simplesmente deixou de usar determinado item, que ficou parado no armário. Desde que esteja em bom estado, nós avaliamos, sugerimos o preço e ficamos com o artigo em consignação. Ou seja, o dinheiro fica disponível para o fornecedor após a venda, e a loja fica com 50% do valor como recompensa por ter cuidado de tudo”, explica Bernardo Teixeira, um dos sócios do brechó Peça Rara. A rede se prepara para inaugurar em agosto uma nova unidade em Planaltina, no Distrito Federal. Vai oferecer roupas e acessórios femininos e infantis, em excelente estado de conservação, a preços acessíveis.

Expansão para todo o Brasil

A rede Peça Rara, que já possui lojas no Plano Piloto, em Águas Claras, Ceilândia e Tagugatinga, está em franca expansão para diversas cidades no Brasil. Já conta com unidades franqueadas em São Paulo, Recife, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre e São Luís, entre outras capitais.

Na W3 Sul

A primeira Peça Rara foi inaugurada em 2007, na 307 Sul, pela empresária Bruna Vasconi. Atualmente, são 8 lojas próprias, incluindo a da 506 Sul, na W3, que vende artigos femininos, infantis e móveis. As próximas inaugurações de franquias são em Dourado (MT), no Gama (DF) e em Planaltina (DF). A expectativa é que sejam 40 unidades até o fim deste ano.

Reconhecimento

A Brasal Incorporações, presente em Brasília, Goiânia e Uberlândia, pela quinta vez, conquistou a certificação do Great Place to Work (GPTW), que divulga as melhores empresas para trabalhar. O resultado se baseia em uma pesquisa com funcionários, que avalia a percepção deles em relação à empresa em cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Teleconsulta

A empresa criou um portal no qual o funcionário tem todas as informações sobre cuidados com a saúde e precisa responder semanalmente a um questionário sobre seu bem-estar. Caso apresente sintoma que chame a atenção para a covid-19, uma equipe de saúde, incluindo um médico, passa a fazer acompanhamento por teleconsulta, inicialmente.

Top 5

Com a vacina e a flexibilização das atividades comerciais com os devidos cuidados, Brasília está ainda mais convidativa para seexperimentar novos lugares e sabores. Então, a coluna vai,de tempo em tempo, dar cinco dicas do que gostamos para valorizar os produtos “made in Brasília”. O nosso “top 5”.

Delícias para acompanhar um cafezinho:

• Carrot Cake da Comedoria Sazonal, na Infinu (506 Sul). Uma versão surpreendente do bolo de cenoura. Leva canela, noz-moscada, recheio e cobertura de cream cheese de limão.



• Torta “dois limões sem açúcar” da Quitutices, na 315Sul, à base de farinha de amêndoas. O creme é de leite de castanha-de-caju.



• Torta de chocolate bem pretinha, com recheio de mousse de chocolate meio amargo do Martinica Café, no Brasília Shopping.



• Panquecas com mel e manteiga do The Coffee Hut, na 213 Norte.



• Bolo de laranja com calda quebradiça de limão e açúcar e casquinhas de laranja-bahia cristalizada por cima do Gentil Café, na 410 Sul.

Conexão Peru Brasília

Com 11 operações gastronômicas no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, e prestes a inaugurar mais uma na capital paulistana, o chef peruano Marco Espinoza, de 41 anos, tornou-se referência na gastronomia ao comandar restaurantes de sucesso e acumular prêmios e clientes fiéis. O mais recente empreendimento é o Cantón, inaugurado no Brasília Shopping, que oferece culinária chifa, uma fusão da chinesa com a peruana.

O melhor do Brasil

Espinoza, sócio na cidade com os restaurantes Sagrado Mar e Taypá, ambos na QI 17 do Lago Sul, tem também como sócios os irmãos Ivone e Antonio Carvalho. O Taypá recebeu o título de Melhor Restaurante Peruano no Brasil do governo do Peru. A próxima empreitada será a inauguração da dark kitchen de uma das marcas em Brasília. Uma cozinha só para delivery.