A era do gelo

LS Liana Sabo

Em tempos de pandemia, é vantagem receber pelo serviço de delivery não apenas a refeição do dia, mas todo um pacote de pratos congelados, que, até o fim de julho, estão com preços promocionais. Os pratos montados saem a R$ 15,90, e os de massa custam R$ 19,90. Na compra de 10 unidades, os clientes recebem mais duas como cortesia. Onde pedir?

No restaurante Vila Cinco, no qual os proprietários são quatro. Todos dispostos a atrair a clientela que ainda está em isolamento ou sem tempo para cozinhar. Os irmãos Pedro e Fabiano Bergamo mais Rubens Dutra e William Martins trouxeram para Brasília a franquia pernambucana Mercado 153, instalada na parte externa do Brasília Shopping. Há quatro anos, porém, decidiram criar, no mesmo endereço, o próprio negócio. O foco foi despertar o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato, daí a referência ao número cinco do nome.

“A promoção permite ter a comida do restaurante todos os dias em casa, de forma prática e rápida”, ressalta Pedro Bergamo. “Mais do que conveniência, a intenção é aliviar o bolso dos clientes com opções que já eram acessíveis, entre R$ 21,90 e R$ 25, e, neste mês de férias, ficaram ainda mais baratas, entre R$ 15,90 e R$ 19,90”, afirma o sócio.

Proteínas variadas

Em agosto, os congelados retornam para os preços normais. Os pratos contemplam todas as proteínas: carne, peixe, frango e frutos do mar, como camarão que vem com arroz cremoso e pimentões com um toque de molho pomodoro por R$ 24,90, mesmo preço do filé de tilápia grelhado e legumes. Já na primeira faixa de preço, de R$ 21,90, que vigora mês que vem e, agora, está em R$ 15,90, será possível pedir estrogonofe de frango com arroz integral e purê de batata-doce; picadinho de carne ao demi-glace com arroz de brócolis e farofa de bacon; parmeggiana de frango com molho pomodoro, muçarela, arroz branco, ervilhas; e arroz caipira com filé de peito de frango desfiado, linguicinha de frango e tomate-cereja. Ainda tem mais duas opções inspiradas na culinária do Nordeste: baião de dois com carne de sol desfiada, feijão-fradinho, calabresa e cubos de queijo coalho; e escondidinho de batata-doce com carne de sol desfiada e parmesão.

Lasanha à bolonhesa, quatro queijos, com massa fresca, shitake e champignons, alho-poró ao molho parmesão complementam o menu do Vila junto com o rondelli de queijo e presunto aos molhos pomodoro e branco. Além dos congelados, o cardápio conta com opções para almoço, jantar, lanche e happy hour. Encomendas pelos telefones 3047-8680 e 99254-9677 (WhasApp), pelo Goomer (https://goomer.app/vilacino), iFood e Rapi. Também é possível retirar os pratos congelados nas unidades do Brasília Shopping e Capital Squash (SCES, Trecho 3, Lote 3), das 11h às 21h.

Doces italianos

Depois de desenvolver três deliciosos molhos artesanais sem glúten — dois pestos e uma caponata — o chef siciliano Gianluca Scribano ou simplesmente Luca investe no universo da doçura e lança quatro sobremesas clássicas italianas congeladas a zero grau. São elas: panna-cotta, salame de chocolate, semifreddo e tiramisù.

Do quarteto, a mais simples é a panna-cotta, cuja tradução significa nata cozida. Típica do norte da Itália, é, hoje, preparada em todas as regiões. Fica incrivelmente deliciosa quando se utilizam boas natas. A do Luca tem 230g e vem com calda de damasco. Doce gelado tipicamente siciliano, o semifreddo é feito de chocolate amargo, açúcar, ovos, chantily e uma castanha. No caso, Luca substituiu a amêndoa por castanha de caju numa embalagem de 150g.

Já o tiramisù, que traduzido significa “apanha-me”, quase todas as regiões italianas reivindicam a sua paternidade, daí circularem variadíssimas receitas de mascarpone, feito de creme de queijo fresco. Outra variação diz respeito à bebida. Pode-se utilizar conhaque, marsala, amaretto, uísque, rum e até licor de café. Luca não usa qualquer bebida, “assim, até as crianças podem comer”, justifica. O salame de chocolate ao rum é uma das iguarias mais gastronômicas.

As sobremesas estão disponíveis na Pasta Madre Pães Artesanais, no Jardim Botânico; na Peixaria do Guará (QE 34, Conjunto L, Lote 3, Guará II) e no Nosso Empório e Mercearia (Avenida das Castanheiras em Águas Claras). E também com Gianluca Scribano, telefone 98211-2425.