Mais faixas etárias na fila

SS SAMARA SCHWINGEL - CIBELE MOREIRA

Na expectativa de receber 32.600 doses de vacinas contra a covid-19, entre hoje e amanhã, e com o remanejamento de mais 3.698 imunizantes, o Governo do Distrito Federal (GDF) ampliou a faixa etária do público-alvo da campanha. A partir das 10h de amanhã, as pessoas que têm 41 anos ou mais poderá agendar o atendimento. A Secretaria de Saúde informou que, como as doses ainda não estão no DF, não há certeza sobre quantas vagas serão abertas. A aplicação a esse novo público terá início na segunda-feira.

A informação foi divulgada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) nas redes sociais e confirmada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, e pelo secretário de Saúde, Osnei Okumoto, ontem, durante coletiva no Palácio do Buriti. De acordo com os representantes do governo, o DF deve receber 21 mil doses da Pfizer hoje, todas para D1 (primeira aplicação) e 11.600 da CoronaVac, sendo metade para D1 e metade para D2 (reforço). “Além disso, há 3.698 doses sobrando, ou seja, que não foram procuradas pelas pessoas a quem estavam destinadas. Elas serão remanejadas para atender ao novo público”, disse Gustavo Rocha.

Até o momento, o DF imunizou 1.456.307 pessoas, sendo 1.081.008 com a D1, 354.614 com a D2 e 20.685 com a dose única, da Janssen. Ontem, houve 16.077 aplicações da primeira dose, 3.808 do reforço e 3.166 da dose única. A vacina da Janssen está sendo usada para atender professores e a população em situação de rua.

As professoras Melca Lima, 36, Leidiane dos Santos, 31, e Keila Maria Silva, 40, se imunizaram nessa quinta-feira. Para elas, esse momento representa um alívio de meses de muita apreensão. “É a esperança de que tudo vai melhorar, sabemos que não será como antes, mas esperamos que a gente tenha condições de vida melhor”, ressalta Melca. As três trabalham na Escola Classe 28 do Gama.

Sobre o retorno presencial, as docentes contam que estão otimistas. A aula presencial é bem melhor que o ensino remoto. É difícil alcançar todos os alunos. E o nosso trabalho triplicou também”, relata Keila Maria. A intenção do GDF é finalizar a vacinação de professores da rede pública até domingo e retomar as aulas presenciais em 2 de agosto. Os próximos na lista seriam os professores universitários, porém, sem data para o início, pois depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde.

Mudanças na D2

O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou que, a partir de agora, os brasilienses que tomaram a primeira dose das vacinas em outros estados não precisarão procurar a Ouvidoria do GDF para receberem o reforço na capital federal. Segundo ele, basta apresentar um comprovante de residência, provando que mora no DF, no ponto de vacinação, que a pessoa poderá se imunizar com o reforço.

Rocha frisou que apenas serão atendidas as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha adotada pelo GDF. “Só poderá receber a segunda dose se aquela idade estiver sendo vacinada aqui, e a pessoa levar o comprovante de residência. Mesmo com muitos municípios vacinando faixas etárias abaixo da nossa”, destacou.

Até então, a Secretaria de Saúde havia determinado que, quem recebeu a D1 em outro estado e desejasse se vacinar com a D2 no DF, deveria abrir um chamado na Ouvidoria. Os casos seriam analisados individualmente. Entretanto, devido à alta demanda, governo mudou a estratégia.

A pandemia

Nas últimas 24h, o DF registrou 577 casos e 13 mortes pela covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde, no total, a capital acumula 435.982 infecções e 9.344 óbitos pelo novo coronavírus, desde o início da crise sanitária.

A taxa de transmissão do vírus está em 0,90. A média móvel de casos é de 690, 11,2% a menos do que a registrada há 14 dias. A mediana de mortes está em 11,4, valor 34% inferior ao identificado a duas semanas atrás.

Ontem, a rede pública de saúde operava com 73,58% de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) voltadas para o tratamento do novo coronavírus. Das 422 unidades, 142 estavam ocupadas, 51 vagas e 229 bloqueadas. Na rede particular, a taxa de ocupação era de 80%, pois, das 270 vagas, 156 estavam com pacientes, 41 livres e 73 bloqueados. Na fila de espera por um leito público, havia seis pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo Sars-Cov-2.