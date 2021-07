Policiais recapturam três detentos que não voltaram de 'Saidão' no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Divulgação / Seape)

Policiais penais da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) recapturaram três dos 18 foragidos do sistema prisional do Distrito Federal, nesta quinta-feira (8/7). Os detentos foram liberados durante "Saidão", na sexta-feira (2/7), mas não se apresentaram às respectivas unidades prisionais na data prevista — terça-feira (6/7).

Às 11h, os policiais encontraram um dos detentos no Gama. O homem havia deixado o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e tinha registros na polícia por crimes como latrocínio, roubo, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Por volta das 15h, a equipe localizou outro preso, dessa vez, em Sobradinho. O interno, acusado por furtos e corrupção de menores, foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Pouco mais de uma hora depois, a equipe encontrou outro fugitivo, também foragido do CIR, no Sol Nascente/Pôr do Sol. Ele respondeu por tráfico de drogas, roubo, receptação e corrupção de menores. Outros 15 presos são considerados foragidos.

Como funciona

A saída temporária é um benefício concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) e segue calendário elaborado pela Justiça. A liberação contempla detentos que cumprem pena em regime semiaberto e tenham autorização para fazer trabalhos externos ou para deixar as unidades prisionais.

Neste ano, por meio de portaria, a VEP-DF definiu nove saídas temporárias, durante 35 dias. A mais recente, em 2 de julho, beneficiou 2.009 pessoas do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), além de presídios no Complexo Penitenciário da Papuda e da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF).

Quem não retorna no dia e horário previstos é considerado foragido e pode perder o direito ao regime semiaberto.