Acreditação inédita no Centro-Oeste

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Em apenas dois anos desde a sua inauguração, o Hospital Sírio-Libanês de Brasília trouxe para a região Centro-Oeste a primeira acreditação da renomada instituição norte-americana Joint Commission International (JCI) que comprova o padrão de excelência de instituições de saúde no mundo no cumprimento de rígidos protocolos de segurança dos pacientes.

A acreditação pela Joint Commission International confirma que a organização possui os mais altos padrões internacionais de segurança e qualidade nos cuidados com os pacientes, além de ter o compromisso de melhorar continuamente o atendimento. A cada três anos o processo de avaliação se repete.

Para atender às exigências da acreditação, os hospitais passam por um longo processo, com visitas técnicas, análises de documentos e entrevistas, com itens avaliados a partir do Manual de Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais.

O Sírio-Libanês passou pela avaliação internacional no fim de 2020 e recebeu o selo, confirmando Brasília no mapa internacional da excelência em serviços de saúde. “Dentre 1.500 itens de verificação, nós só não tivemos a nota máxima em 30. O que indica a conformidade do nosso hospital com as maiores instituições de saúde do mundo em segurança dos pacientes”, destaca o médico Gustavo Fernandes, diretor-geral do Sírio-Libanês em Brasília. Veja a entrevista:



Quais os principais diferenciais do Hospital Sírio-Libanês para o reconhecimento da Joint Commission International como hospital referência na Capital Federal?

Os pontos de destaque na avaliação do Sírio-Libanês são segurança e cuidado aos pacientes, anestesia e cirurgia, gerenciamento de prevenção e controle de infecções em todas as instalações, gerenciamento e uso de medicamentos, gerenciamento de informações, educação e qualificação dos profissionais, direitos dos pacientes e familiares, governo, liderança, direção e infraestrutura.

O que representa para o Distrito Federal ter um hospital referência com o selo de acreditação JCI?

Com essa acreditação JCI a cidade de Brasília, e de modo regional, o Centro-Oeste, passam a integrar o grupo dos principais centros de medicina de excelência do mundo, compondo o mapa das regiões com o mais alto padrão de qualidade em saúde, internacionalmente. O Distrito Federal, assim, é reconhecido por possuir unidade hospitalar que segue protocolos internacionais de segurança e qualidade nos cuidados dos pacientes e assume melhorar continuamente a assistência em saúde. Isso deve ser motivo de orgulho e confiança para todos nós.

O que esperar do Hospital Sírio-Libanês Brasília para os próximos anos? Há previsão de novos investimentos?

Recentemente, inauguramos um Centro de Consultas Médicas com os especialistas do Sírio-Libanês no Complexo Vítrium, na 614 Sul. Vamos continuar ampliando as especialidades médicas em nosso hospital e os convênios de saúde para atender as necessidades dos pacientes do Distrito Federal e toda a região Centro-Oeste.