Novos menus saídos do forno

LS Liana Sabo

(crédito: Su Maestri/Divulgação)

É praxe no mundo inteiro a gastronomia se renovar na metade do ano. Quando não, a cada três meses nos restaurantes de alta cozinha, mas o mais comum é oferecer novas sugestões culinárias, pelo menos, duas vezes ao ano com foco na estação. Em Brasília, não é diferente. Passados os seis meses de 2021, surgem boas e deliciosas propostas para satisfazer o público, já que muitos se sentem confortáveis em voltar a comer fora, o que inaugura uma fase completamente nova do setor na pandemia.

O Correio garimpou algumas grifes e descobriu que, no mínimo, meia dúzia apresenta cardápio renovado, sem falar da última novidade, o Brazilian Paradise, inaugurado ontem, em grande estilo, à beira do lago, e onde o chef brasiliense Julio Cesar Duarte, 33 anos, executa menu de 27 pratos. “Trata-se de um cardápio médio com opções para crianças e para a hora do almoço com sugestões leves, como a tilápia — peixe mais consumido no Centro-Oeste — que vem em duas preparações: grelhada com purê de mix de banana-nanica e d´água ao molho de laranja e sálvia e no ceviche do chef Lui Veronese, que assina o menu”, informa Julio.

Sob nova direção desde março de 2020, poucos dias antes do lockdown que fechou tudo e só se podia trabalhar com delivery, o Contê Food and Drinks (Bloco D da 403 Sul) só, agora, se sentiu equilibrado nos seus próprios pés para lançar alguma atração. E não fez por menos: 10 pratos novos são oferecidos pelo chef Manuel Ruiz, dos quais seis são principais. Entre os quais, Ancho Angus grelhado com ervas crocantes na manteiga com risoto de alho-poró e farofa de rapadura (R$ 68); tornedor de mignon grelhado, crosta de queijo-minas, aligot de mandioquinha e molho de rapadura (R$ 73) e risoto de ossobuco (R$ 59). Para quem é fã de frutos do mar, há a caçarola à portuguesa, que é um lombo de bacalhau cozido a vácuo, segundo a técnica sous-vide, com pimentão, cebola, azeitona preta, ervas finas, lascas de presunto parma desidratado e arroz com amêndoas (R$ 89,90). Reservas: 98319-6540.

Canção dos Titãs

Igualmente, 10 são os pratos novos do Dudu Bar (303 Sul) entre entradinhas e principais, cujas novidades se hospedam na seção “Você tem fome de quê?”, memorável verso da canção Comida, escrita e musicada por Arnaldo Antunes para a banda Titãs na década de 1980. Dentre os lançamentos, o Dudu Pé na Roça — filé de porco grelhado ao molho do campo com arroz branco e feijão-tropeiro (R$ 29,97) —, o charuto na coxa — canelone recheado com ricota, salmão e alho-poró escoltado de molho de mostarda salpicado de coulis de frutas vermelhas (R$ 52,97) — e ave que não voa — coxa e sobrecoxa de frango assadas com erva, batata, cebola, arroz com brócolis e feijão da casa (R$ 29,97). Pedidos: 99341-0055.

Já o Sagrado Mar, na QI 17 do Lago Sul, ao lado do Taypá, misturou o calor da brasa com o sabor dos frutos do mar resultando na paella sagrada, com arroz espanhol, lula, polvo, camarão, lagosta, sardinha e mexilhão por R$ 245, serve bem duas pessoas. Outra opção é o polvo rosti, que vem na brasa com chimichurri e batata rosti recheada de cogumelos por R$ 199 para duas pessoas, no almoço e no jantar de terça-feira a sábado. Domingo, a casa funciona até 15h30. Telefones: 3202-3256 e 3201-5156.

Integração

Na 403 Norte, Bloco E, há um conglomerado de três casas que funcionam independentemente, mas debaixo do comando dos mesmos donos. Por isto mesmo Cantucci Osteria, Grando & Oliva e Inforno Burger oferecem, este mês, um cardápio italiano integrado. “Reunimos toda a nossa expertise em gastronomia para oferecer uma experiência diferente aos nossos clientes. Eles terão a possibilidade de escolher o que provar, seja um jantar, uma pizza ou até mesmo um hambúrguer, porém todos os itens com inspiração e referência italiana, que é o nosso forte. Unificar nossos restaurantes é uma forma de agradar e facilitar o acesso de todos eles aos nossos clientes”, ressalta Rodrigo Melo, chef de cozinha e sócio-proprietário nas três unidades.

A novidade significa que o cliente pode pedir qualquer prato do menu, como a panelinha de polenta mole com ovo perfeito, cogumelos, amêndoas douradas e ciboulette (R$ 35); pizza frelat com massa de fermentação 48h, molho bechamel, muçarela, peras ao vinho branco com pimenta do reino, gorgonzola, parmesão e nozes (R$ 40, individual e R$ 68, média); tornedor de filé ao vinho tinto e bechamel aromatizado com tagliatelle ao molho de queijos (R$ 55); e panhoca de filé ou de cogumelos com creme de ervas servido em pão de 48h de fermentação natural (R$ 42). De sobremesa, há morangos flambados no licor, ganache de chocolate e massa folhada (R$ 28), além de katcha, uma massa assada no forno de inspiração georgiana em formato de barca, com queijo, chocolate meio amargo de marshmallow (R$ 26). Pedidos: 3328-5242 (Cantucci), 99844-7889 (Grano & Oliva e Inforno).