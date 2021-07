UnB divulga 3ª chamada do Enem

TM Thays Martins

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou o resultado da terceira chamada da seleção para acesso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, 2019 ou 2020, ontem. A lista pode ser consultada pelo site do Cebraspe. Os aprovados têm entre 12 e 14 de julho para enviar a documentação exigida no edital.

Os documentos exigidos são: documento de identidade, CPF, certificação de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio, declaração de quitação eleitoral e do serviço militar, se for o caso.

O resultado provisório da análise da documentação será publicada em 20 de julho e o resultado definitivo em 26 de julho. A seleção se refere ao primeiro semestre de 2021 que, devido à pandemia da covid-19, terá início em 19 de julho.

Esperança

Um dos aprovados foi Egas Moniz Barreto, 18 anos. Ela passou para o curso de engenharia mecatrônica. “Sinceramente não esperava passar neste semestre, tanto que esperava fazer a terceira etapa do PAS ou até mesmo fazer o Enem para tentar passar. Mas não minto que ainda tinha esperança”, revela. Apesar de, inicialmente, as aulas serem a distância devido à pandemia, a jovem acredita que a qualidade do curso não deixará a desejar. “Serão aulas que fazem jus ao renome da universidade”, diz.

Elisa Horta, 19 anos, aprovada para o curso de direito está ansiosa pelo início das aulas. “Tenho expectativas altas para quando voltar ao presencial, porque tenho noção de que, durante a pandemia, o contexto geral de estar em aula é bem pior, em comparação”, relata. Ela diz que está muito feliz por ter passado para o curso que escolheu. “Sempre gostei mais das áreas de linguagem e tenho muita família envolvida com o direito, então facilitou a escolha”, detalha sobre a escolha do curso.

Aprovado em engenharia de produção, Gabriel Picussa, 18 anos, conta que optou pelo curso por já atuar na área. “Eu trabalho em empresa e pretendo expandir e trabalhar em indústria, mexer com automação do sistema de produção e coisas assim. Sempre gostei de mexer com sistemas, organização, matemática, ver fábricas”, destaca. Quanto à expectativa pelas aulas, o estudante espera que elas voltem logo ao presencial. “Sei a dificuldade de estudar on-line”, diz. Mas, ele ainda acrescenta que por enquanto o ensino a distância é melhor, devido à pandemia. “No geral, estou muito ansioso pra começar as aulas”, adianta o jovem.